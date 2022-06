Britney Spears cambia look dopo il matrimonio: inaugura casa nuova con capelli corti e bikini tricolore Britney Spears ha dato il via alla sua nuova vita dopo il matrimonio e proprio nelle ultime ore ha condiviso le prime foto post-nozze. Oltre ad aver posato in bikini sullo sfondo della nuova casa, ha anche rivelato un hair look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears è letteralmente rinata da quando ha detto addio alla tutela del padre e sui social è più attiva che mai. Foto in topless, selfie allo specchio, sfilate con tutti i suoi outfit sensuali e trendy: la popstar è un vero e proprio fiume in piena. Qualche settimana fa ha vissuto un momento da sogno: ha sposato il fidanzato Sam Asghari, coronando così il suo sogno d'amore dopo anni di relazione. Un giardino riempito di rose, un abito bianco ricamato a mano e una miriade di invitati noti, da Paris Hilton a Madonna, fino ad arrivare a Donatella Versace: le nozze dell'ex reginetta del pop sono state un vero e proprio revival degli anni 2000. Oggi ha dato il via alla sua nuova vita da sposata e ne ha approfittato per cambiare look in modo drastico.

Il nuovo look di Britney Spears

Avevamo lasciato Britney Spears meravigliosa in abito da sposa e oggi la ritroviamo in una versione decisamente rinnovata. Sarà perché ha voluto dare ufficialmente il via alla sua nuova vita o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è ci ha "dato un taglio". Ha detto addio ai capelli lunghi, li ha tagliati e sfoltiti in modo drastico e oggi sfoggia un adorabile long bob. Lo porta mosso e con la frangia a tendina, così da aggiungere un tocco sbarazzino alla sua immagine. Per mostrare l'acconciatura inedita ha pensato bene di posare in bikini a bordo piscina, rivelando una forma fisica da urlo. Ha scelto un modello micro tricolore, con il reggiseno a triangolo azzurro e gli slip gialli, il tutto contornato da cuciture fucsia. Non sono mancati gli occhiali da sole, degli aviator con la montatura gold e le lenti specchiate.

Cosa ha fatto Britney Spears dopo il matrimonio?

Il post-nozze di Britney Spears è stato tutt'altro che tradizionale e a spiegarlo è stata lei stessa nel post che ha condiviso di recente sui social. Nella didascalia ha scritto: "Non sono ancora stata in luna di miele… mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo… non è la cosa più intelligente da fare. È così strano svegliarsi in un posto nuovo: nuova piscina, nuova cucina, nuovo letto, credo di essere sotto shock". Ha poi continuato parlando della sua enorme piscina luminosa, ghiacciata e soprattutto con uno scivolo. Insomma, la "nuova vita" di Britney per lei è un sogno che si avvera: dopo i 13 anni sotto la tutela legale del padre si sta godendo al massimo la ritrovata libertà.