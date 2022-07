Laura Chiatti compie 40 anni, la sorpresa di Marco Bocci e il party tra karaoke e tuffo in piscina Laura Chiatti ieri, 15 luglio, ha compiuto 40 anni: dopo la sorpresa a mezzanotte del marito Marco Bocci, ha festeggiato con gli amici con un mega party. Tra karaoke e tuffi in piscina, ha documentato la serata su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Ieri, 15 luglio, Laura Chiatti ha compiuto 40 anni e per l'occasione ha organizzato un mega party con amici e parenti. Il marito Marco Bocci si è scatenato alla console prima di tuffarsi con lei in piscina. Ma la sera prima, alla mezzanotte, ha fatto iniziare al meglio il compleanno della sua dolce metà con una sorpresa speciale. Con l'aiuto dei figli le ha permesso di spegnere le prime candeline.

La sorpresa di Marco Bocci per la moglie Laura Chiatti

La festeggiata Laura Chiatti, fresca 40enne, ha iniziato il suo compleanno circondata dall'amore. Alla mezzanotte il marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo sono entrati in stanza, mentre era al buio, intonando "Tanti auguri a te" con una torta e dei palloncini.

Poi su Instagram l'attore le ha dedicato dolci parole d'amore accompagnando il testo ad una foto:

"La vita migliore, e chi se lo aspettava, Scelta in un lampo, senza riflettere, quasi d’istinto, da incoscienti. Quelle scelte cotte e mangiate che fanno i danni, oppure, fanno cominciare a vivere. Sono un ragazzo fortunato, perché m’hanno regalato un sogno…! Auguri".

Il mega party di compleanno

Attraverso le sue Instagram story Laura Chiatti ha mostrato ai fan quanto si è divertita durante il suo party di compleanno organizzato in una magica location, su un grosso prato intorno ad una piscina. Il marito Marco Bocci alla consolle si è calato nei panni di dj, la festeggiata ha poi cantato e ballato al karaoke: alcune stories la ritraggono mentre regala un'esibizione sulle note di Vamos a bailar. Nel corso della festa la coppia di attori, una delle più amate dal gossip italiano, è poi finita in piscina tra le risate degli invitati. "Sono così felice di aver avuto con me tutte le persone che amo di più, grazie" ha commentato stamattina la festeggiata. Tra i tantissimi invitati anche la sua cara amica Michela Quattrociocche.