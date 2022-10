Selena Gomez e Hailey Bieber fanno pace, la foto dell’ex fidanzata e della moglie di Bieber insieme Sta facendo il giro dei social lo scatto di una reunion inaspettata: Selena Gomez e Hailey Bieber, rispettivamente ex fidanzata storia e attuale moglie di Justin Bieber, che posano insieme in occasione dell’Academy Museum Gala. Una foto che elimina i dubbi sul loro attuale rapporto e risponde finalmente alle curiosità delle “Belieber”.

A cura di Elisabetta Murina

Selena Gomez e Hailey Bieber insieme. Le due ragazze, rispettivamente ex fidanzata e attuale moglie di Justin Bieber, hanno pubblicato sui social una foto che le ritrae una accanto all'altra. É uno scoop per gli appassionati di gossip perché elimina ogni dubbio sul loro attuale rapporto: se prima si pensava che tra le due non scorresse buon sangue, ora è chiaro che abbiano fatto pace e quanto meno si parlino.

Selena Gomez e Hailey Bieber posano insieme

La foto in questione è stata scattata nella serata di domenica 16 ottobre in occasione dell' Academy Museum Gala, che ha riunito diverse star di Hollywood. Selena Gomez e Hailey Bieber, posando insieme davanti ai fotografi, hanno letteralmente fatto impazzire i social e le "Belieber" (le fan di Justin Bieber), che da tempo cercavano di capire quali fossero i rapporti tra le due ragazze. Nello scatto appaiono sorridenti e si abbracciano, mostrando con chiarezza che tra loro non c'è alcuna rivalità né traccia di odio. Una reunion inaspettata che ha fatto luce sul passato sentimentale di Justin Bieber, per anni al centro dei gossip, tra rumors che si rincorrevano e foto.

I gossip sulle loro storie d'amore con Justin Bieber

Per ben otto anni, dal 2010 al 2018, Justin Bieber è stato fidanzato con Selena Gomez. Una storia d'amore che ha fatto sognare i fan, tanto da averli portati a coniare il termine "Jelena" per riferirsi alla coppia, spesso al centro dei gossip per i suoi alti e bassi. Nello stesso anno in cui hanno interrotto i rapporti, la star ha iniziato a frequentare la sua attuale moglie, Hailey Baldwin, inizialmente non vista di buon occhio dalle "Belieber", che ormai si erano affezionate alla vecchia coppia, al punto da sperare in un ritorno di fiamma.

Leggi anche Hailey Bieber svela come sta il marito Justin e quando guarirà dalla paralisi

Alcuni gossip pensavano che la star avesse iniziato il nuovo rapporto senza prima interrompere quello precedente, ma la modella ha chiarito che non è andata così. In un'intervista rilasciata al podcast Call her Daddy, poco più di un mese fa, ha detto: "Quando ho iniziato un rapporto romantico con Justin, lui non era in una relazione. Non fa parte di me giocare con le relazioni altrui. Non lo farei mai. Sono stata cresciuta meglio di così". Dopo l’intervista, anche Selena Gomez si era esposta in una live di TikTok, invitando tutta la fanbase a mantenere il rispetto per la coppia e porre definitivamente un punto alla storia dei "Jelena".