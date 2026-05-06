Lino Giuliano e i retroscena su Temptation: “Le persone esagerano il vittimismo. Nel villaggio telecamere nascoste”

Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, ha rivelato alcuni retroscena su Temptation Island. Ha partecipato al programma insieme alla ex fidanzata Alessia Pascarella. Quanto alle telecamere, ha spiegato: “Non ci sono solo in bagno e in piscina, nel villaggio sono nascoste. Cosa c’è di finto? Le persone estremizzano”.

Cosa succede davvero a Temptation Island? È tutto spontaneo quello che viene mostrato al pubblico oppure qualcosa è programmato prima? A svelare alcuni retroscena sul noto reality di Canale 5 è stato l'ex protagonista Lino Giuliano, che ha partecipato al programma nel 2024 in coppia con Alessia Pascarella. Dal "viaggio nei sentimenti" ne sono usciti separati, visto che il dj si è avvicinato alla tentatrice Maika Randazzo. I due sono poi tornati insieme dopo il programma, per poi lasciarsi per una seconda volta.

Intervistato da Lo Sperone Podcast, Lino Giuliano ha fatto alcune rivelazioni su Temptation Island, rispondendo a delle curiosità del pubblico. "Cosa c'è di finto?", gli è stato chiesto dal conduttore. "C'è tanto vittimismo, le persone giocano proprio sul vittimismo, estremizzano per far presa sul pubblico", ha spiegato l'ex protagonista. Le reazioni di alcuni partecipanti, quindi, sarebbero più accentuate rispetto alla realtà, anche se Giuliano ha precisato: "Temptation Island è stato abbastanza reale, almeno per quello che ho vissuto".

Quanto alle telecamere e al fatto di essere ripresi ovunque nel villaggio, Giuliano ha rivelato: "Il primo giorno non ci siamo dimenticati delle telecamere, dal secondo sì". E ha poi aggiunto: "Nel villaggio non le vedi, sono nascoste. Riprendono tutto, tranne piscina e bagno". I partecipanti del reality, quindi, sono sempre ripresi tranne quando sono in bagno o in piscina. Questo significa che in tutti gli altri luoghi, comprese le camere da letto, il pubblico potrà vedere cosa è successo. In diverse edizioni, ad esempio, è capitato che i protagonisti cercassero di "nascondersi" per non essere visti, ma i loro tentativi si sono rivelati vani.