Selena Gomez: “La rottura da Justin Bieber è stata la cosa migliore che mi sia capitata” Nel suo documentario My Mind & Me, Selena Gomez ha raccontato anche la sua vita sentimentale, soffermandosi in particolare sulla rottura da Justin Bieber, con cui è stata fidanzata per 8 anni: “La peggiore delusione amorosa di sempre, ma alla fine la miglior cosa che mi sia capitata”.

A cura di Elisabetta Murina

È disponibile su AppleTv+ il documentario My Mind& Me, in cui Selena Gomez racconta in maniera del tutto inedita e sincera gli ultimi sei anni della sua vita: dai problemi di salute mentale che ha attraversato quando era poco più che ventenne alla sua vita sentimentale. In particolare la star ha svelato alcuni dettagli sulla rottura da Justin Bieber, a cui è stata legata per quasi 8 anni e che ora è sposato con Haley Baldwin.

Selena Gomez e la rottura da Justin Bieber

Per ben otto anni, dal 2010 al 2018, Selena Gomez è stata fidanzata con Justin Bieber. Una storia d'amore importante che ha fatto sognare i fan delle star, tanto da averli portati a coniare il termine "Jelena" per riferirsi alla coppia. Nello stesso anno in cui hanno interrotto i rapporti, Bieber ha iniziato a frequentare Haley Baldwin, che sarebbe poi diventata sua moglie. Per Selena è stata una delusione difficile con cui fare i conti, ma che le ha anche permesso di riscoprire se stessa:

Ho vissuto la peggiore delusione amorosa di sempre per poi superare tutto all’improvviso. È stato molto complicato ma credo che sia stato necessario. Alla fine, è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Ero perseguitata da una relazione passata che nessuno voleva dimenticare. Ma poi l’ho superata e non ho avuto più paura.

Selena Gomez ha pensato di togliersi la vita

Intervistata da Rolling Stones, la cantante ha raccontato in modo sincero quelli che sono stati gli anni più bui della sua vita, quando è passata da un centro di cura all'altro e ha anche avuto diverse volte pensieri suicidi: