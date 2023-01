Bianca Balti con maxi tacchi e cut-out sul lato b: “Il ricordo del mio corpo prima della mastectomia” Bianca Balti ha condiviso alcune foto fashion realizzate poco prima di sottoporsi alla doppia mastectomia preventiva. Ha posato in maxi zeppe e pantalone coi cut-out sul sedere, celebrando così il suo corpo prima dell’operazione.

A cura di Valeria Paglionico

Qualche mese fa Bianca Balti si è ritrovata ad affrontare una delle esperienze che ogni donna teme di più: ha scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1 e ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia per scongiurare per sempre il rischio di tumore al seno. Ad oggi ha ripreso la sua normale quotidianità, basti pensare che ha già dato il via al "training" per partecipare alla Fashion Week, ed è riuscita ad accettare al 100% il nuovo corpo. Prima dell'operazione, però, è stata assalita da ansie e paure. Nelle ultime ore ha raccontato quei momenti sui social, approfittandone per condividere delle foto all'insegna della sensualità realizzate proprio prima della mastectomia.

Il look rock e sexy di Bianca Balti

Micro reggiseno a triangolo decorato con le borchie, pantaloni di pelle con dei cut-out rivelatori sul sedere, tanga, maxi cinturone metallico e spacchi sui lati delle gambe che hanno lasciato in vista dei camperos con tacco altissimo e plateau: Bianca Balti è diventata il volto della collezione P/E 2023 di Sonora Boots poche settimane prima della mastectomia. Solo oggi, però, ha condiviso quel sensualissimo photoshoot realizzato dai fratelli Morelli, in occasione del quale si è trasformata in una spogliarellista che balla al palo. Nella didascalia ha scritto: "Quando Luca Morelli mi ha chiesto di fotografarmi con il palo stavo per perdere il corpo che conoscevo da sempre a causa di una doppia mastectomia preventiva, quindi ho detto con entusiasmo “Sì! Per favore! Ma dobbiamo farlo prima dell'operazione”. Queste foto sono il ricordo per sempre del mio corpo prima della mastectomia".

"A 7 settimane dall'operazione mi sento bellissima"

Nelle Storie la modella è tornata sull'argomento, spiegando ancora più dettagliatamente il motivo per cui è particolarmente legata a queste sexy foto. Le sue parole sono state: "Questo photoshoot è importantissimo, è stata una giornata bellissima e celebrativa del mio corpo prima di fare la mastectomia. Oggi a 7 settimane dall’operazione mi sento benissima, sono felicissima, mi trovo benissimo col mio nuovo corpo però in quel momento ero molto timorosa di quello che sarebbe stato, per cui per me è stato un onore fare questo photoshoot. Mi sono sentita bellissima, sexy ma anche safe". Insomma, Bianca è riuscita ad alleviare le sue paure posando in tacchi alti e outfit rock: così facendo, è diventata un simbolo di forza e di coraggio e di sicuro ispirerà milioni di altre donne che si ritroveranno a dover affrontare la stessa esperienza.