Bianca Balti indossa il trend must per la primavera 2023: i pantaloni con cut out sui fianchi I pantaloni cut-out con strategici tagli sui fianchi saranno il must della primavera. Bianca Balti li ha scelti per salutare l’Italia prima di tornare negli USA.

A cura di Giusy Dente

Per Bianca Balti è giunto il momento di tornare a casa. La modella in questi giorni è stata molto impegnata. L'abbiamo vista alla Parsi Fashion Week: ha partecipato assieme alla figlia maggiore Matilde alla sfilata di Off-White. Ma è stata anche ospite di Francesca Fagnani nello studio di Belve. Qui ha regalato al pubblico un'intervista intensa in cui si è messa a nudo completamente, raccontando di sé in modo autentico, senza tralasciare i momenti più traumatici del suo vissuto: le molestie, lo stupro, la dipendenza dalle droghe. Terminati questi appuntamenti di lavoro, è ripartita verso gli States.

Bianca Balti: "Time to go home"

La modella si è trasferita da qualche anno in California dove vive in una villa con giardino immersa nel verde. Sta facendo ritorno lì, dopo gli impegni di questi giorni che l'hanno costretta a spostarsi molto. "Time to go home" ha scritto su Instagram, condividendo alcuni scatti e mostrandosi in aereo. Il suo look non è passato affatto inosservato, come sempre. La 38enne negli scatti ha anticipato la primavera con un outfit perfetto per la bella stagione.

La scelta è caduta su un completo color oro che nasconde un dettaglio sexy. La parte superiore è un micro top satinato con bretelline sottilissime e dalla forma rettangolare, una sorta di fascia che copre il seno. Sono però i pantaloni il pezzo forte dell'outfit, un modello audace e originale. Sono pantaloni cut-out con strategici tagli sui fianchi, che nella parte posteriore vanno a delineare una sorta di slip.

Li abbiamo visti addosso a Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week, un tailleur con tagli rivelatori effetto vedo-non vedo tenuti "uniti" da spille da balia. I pantaloni di Bianca Balti hanno la cintura posizionata ben più giù della vita, dunque lasciano i fianchi scoperti. Sembrano la sovrapposizione di un paio di slip e un paio di pantaloni a vita bassissima. Sarà dunque questo modello a spopolare la prossima primavera, ormai sempre più vicina?