Chanel Totti, le sue unghie bianche sono il must della primavera 2023 La manicure che si preannuncia il must della primavera 2023? Quella total white di Chanel Totti: ecco come riprodurla.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti potrà anche avere solo 15 anni ma sembra essere destinata a diventata una diva, basti pensare al fatto che negli ultimi mesi su Instagram ha quasi raggiunto i 300.000 followers. Sarà perché vuole seguire le orme dei genitori nello spettacolo o perché semplicemente si sente portata per il lavoro da influencer, ma la cosa certa è che la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è attivissima sui social. Dopo aver documentato i look da neve scelti per la vacanza col papà, dal cappello di pelo ai maxi stivali lunari, ora le attenzioni dei fan sono ricadute sulle sue unghie: ecco come riprodurre la manicure bianca che spopolerà nella primavera 2023.

La manicure bianco gesso di Chanel Totti

Il dettaglio sofisticato e trendy nascosto nei look di Chanel Totti? La manicure. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha seguito uno dei trend beauty più in voga del 2023 e da qualche settimana a questa parte sfoggia una ricostruzione unghie in total white. La forma è a mandorla, mentre il colore è gesso, una nuance capace di mixare raffinatezza, candore e carattere. Se la nail-art dell'inverno è quella in toni rosati e nude, in primavera si lascerà spazio a delle tinte più accese ma allo stesso tempo minimal, proprio come fatto da Chanel che ha puntato tutto sul bianco gesso.

Le unghie bianche di Chanel Totti

Come riprodurre la nail-art total white

Sebbene la primavera non sia ancora cominciata, alcuni dei beauty trend della bella stagione sono già stati lanciati. In fatto di manicure andrà di moda il bianco, un colore versatile che si adegua alla perfezione a ogni tipo di personalità e di stile. Chiaramente ognuno può scegliere la tonalità che più si adegua alla propria natura, dal latte al porcellana, fino ad arrivare al ghiaccio o all'avena. Si può optare per le glazed nails, per le unghie ombré o per l'intramontabile french, l'importante è che non manchi il tocco candido. Come imitare la manicure di Chanel? Dopo aver usato una base coat, basta applicare sulle unghie più strati di smalto bianco, stando bene attenti a levigare la forma appuntita con una lima.