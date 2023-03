Chanel Totti in montagna veste griffata: il look da neve con i maxi stivali “lunari” Chanel Totti ha appena terminato la vacanza in montagna con papà Francesco e Noemi Bocchi ma prima di rientrare a Roma si è scattata un’ultima foto: ecco cosa ha indossato per affrontare la neve.

A cura di Valeria Paglionico

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono goduti una breve vacanza a Madonna di Campiglio, in Trentino, e hanno portato con loro anche i figli. A documentare il viaggio in montagna è stata soprattutto Chanel Totti, che ormai sui social è una vera e propria celebrità che conta quasi 300mila followers. L'avevamo lasciata con la giacca di pelle e il turbante "rubato" a mamma Ilary Blasi, nelle ultime ore l'abbiamo ritrovata sempre su Instagram con un nuovo outfit da neve dai dettagli griffati: ecco cosa ha indossato per le ultime ore trascorse in montagna con la sua famiglia "allargata".

Il look da neve di Chanel Totti

Se Ilary Blasi ha raggiunto Bastian a Francoforte (con tanto di outfit coordinato al suo), Francesco Totti ha preferito la montagna e ha portato con lui anche la secondogenita Chanel, che naturalmente non ha potuto fare a meno di mostrare tutti i dettagli della vacanza su Instagram. Poco prima di rientrare a Roma si è concessa un ultimo scatto in versione alpina, approfittandone per sfoggiare l'ennesimo look griffato (e provocando "l'ira" del papà che l'ha invitata ad andare a preparare la valigia). La 15enne ha abbinato una jumpsuit tecnica a fondo nero ma decorata con dei disegni geometrici a contrasto a un cappellino di lana firmato Chanel.

I Moon Boot argentati

Chanel Totti con gli stivali maxi

A completare il tutto non sono mancati gli stivali "a tema", ovvero un paio di Moon Boot declinati in una versione lunare e futuristica in argento metallizzato. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 170 euro, anche se non si esclude che li abbia presi in prestito da mamma Ilary che nel suo armadio ne possiede diversi modelli. Insomma, Chanel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy. Una volta raggiunta la maggiore età seguirà le orme della madre nel mondo della tv?