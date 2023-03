Chanel Totti, il nuovo look da neve: “ruba” la fascia-turbante griffata a mamma Ilary Blasi Chanel Totti è sulla neve con Francesco Totti e Noemi Bocchi e ne sta approfittando per sfoggiare dei look super fashion. Prima di partire sembra aver rovistato nell’armadio di mamma Ilary Blasi, ha infatti sfoggiato la sua stessa fascia-turbante griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti si è presa una pausa dalla "normale" quotidianità romana ed è volata in Trentino per qualche giorno con il papà Francesco Totti, che ha organizzato una vacanza a Madonna di Campiglio con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli. Sebbene sia periodo di scuola, la secondogenita del calciatore ha pensato di aggregarsi per godersi il meraviglio paesaggio innevato del luogo. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look da montagna sofisticati, glamour e griffati? Prima di partire Chanel sembra aver "rovistato" nell'armadio di mamma Ilary Blasi, "rubandole" alcuni accessori che quest'ultima aveva indossato in passato sui social.

Chanel Totti con la giacca di pelle sulla neve

L'avevamo lasciata con un cappello di pelo super trendy, oggi ritroviamo Chanel Totti sui social con un nuovo look da montagna. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di una baita con mattoni in tufo e soffitti di legno ma la sua scelta di stile sembra essere tutt'altro che invernale. La seconda figlia di Totti e Ilary ha rinunciato ai caldissimi accessori furry, ha preferito anticipare la primavera con una giacca di pelle total black, un modello dal taglio classico con il bavero a punta di un tradizionale blazer. Non è mancata la borsetta, per la precisione una tracolla portata come un marsupio all'altezza del busto.

Il look da montagna di Chanel Totti

La fascia-turbante di Chanel Totti

A fare la differenza nel look di Chanel è stato il turbante. Ha tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo così in risalto il biondo platino, e ha arricchito l'acconciatura con una fascia-turbante di Gucci, un modello in color denim decorato all-over con l'iconica doppia G della Maison in versione scintillante. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 390 euro. I più attenti avranno notato che l'accessorio per la chioma è "già visto". A indossarlo prima della 15enne era stata la mamma Ilary Blasi, che qualche estate fa si scattò un selfie proprio con questa fascia intorno al capo. Insomma, pare proprio che Chanel prenda in prestito gli abiti e gli accessori dalla madre proprio come qualsiasi adolescente della sua età.