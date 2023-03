Bianca Balti a Belve: l’intervista con i pantaloni gialli a vita altissima e le unghie XXL Bianca Balti è stata tra gli ospiti speciali di Belve e, intervistata da Francesca Fagnani, ha raccontato senza filtri del suo passato difficile. Ecco cosa ha indossato per calcare il palcoscenico di Rai 2.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Belve, l'irriverente programma di interviste presentato da Francesca Fagnani e arrivato in prima serata su Rai 2 subito dopo l'esperienza della conduttrice al Festival di Sanremo. Tra le ospiti più attese di questa settimana c'era Bianca Balti, la modella che ha raccontato senza filtri e senza mezzi termini il suo passato difficile fatto di dipendenze dalla droga, dall'alcol e dall'amore. Con una sincerità spiazzante e il sorriso stampato sempre sulle labbra ha rivelato i dettagli più intimi della sua vita, approfittandone anche per scherzare sullo stile "da sfigata" che la contraddistingueva quando era adolescente. Oggi le cose sono cambiate e, a giudicare dal look sfoggiato nella trasmissione, non potrebbe essere più glamour.

La sincerità di Bianca Balti

"Voglio ringraziare Bianca Balti per la fiducia e la sincerità mostrata durante l'intervista", sono queste le parole che Francesca Fagnani ha dedicato alla modella subito dopo la diretta su Rai 2, dando prova del fatto che la sua onestà è stata apprezzata, soprattutto perché in "controtendenza" con la formalità dei patinati salotti della tv italiana. Le molestie a 14 anni, il debutto nella moda in totale contrasto col passato da punkabbestia, la dipendenza dalle droghe, i rave party, la paura di invecchiare e l'allontanamento della figlia Matilde: Bianca è riuscita a conquistare il pubblico con una sincerità senza filtri: è una donna che, nonostante il dolore, la sofferenza e i traumi, non ha perso la sua innata luce, anzi, ha ancora gli occhi luccicanti e pieni di vita.

Il look di Bianca Balti a Belve

L'avevamo lasciata alla Paris Fashion Week con la figlia Matilde, ieri abbiamo ritrovato Bianca Balti sul palco di Belve, dove non ha esitato a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha sfidato la conduttrice Francesca Fagnani, meravigliosa in total white, con un outfit bicolor e glamour. Si è affidata allo stilista Alessandro Vigilante, sfoggiando un look con dei maxi pantaloni palazzo a vita altissima in giallo acceso, coordinati a un top in tinta allacciato dietro al collo. Ha poi completato il tutto con un cardigan cut-out sul busto, lasciando così sia gli addominali che il décolleté in vista. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e unghie XXL decorate con smalto total black: la modella ha dato prova del fatto che anche dietro un viso tanto etereo può. nascondersi una profondissima sofferenza.