Francesca Fagnani candida a Belve: il look bianco nasconde dei dettagli griffati Francesca Fagnani è tornata sul palco di Belve e ha cambiato radicalmente stile. Niente più total black, nella terza puntata ha preferito un look candido dai dettagli griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Fagnani è ormai una delle regine della tv italiana: dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo nei panni di co-conduttrice, è sbarcata in prima serata con Belve. L'irriverente programma in cui intervista le star più in vista del momento va in onda ogni martedì su Rai 2 e riesce sempre a fare non poco scalpore. Ieri è stata trasmessa la terza puntata, nella quale la presentatrice ha fatto le sue domante "cattive" a ospiti come Bianca Balti e Giacomo Urtis. Per l'occasione ha cambiato radicalmente stile, apparendo sul palco in una versione candida ma con indosso dei preziosi accessori griffati: ecco chi ha firmato il suo outfit total white.

Francesca Fagnani cambia stile a Belve

Sul palco di Sanremo aveva incantato tutti con i suoi abiti principeschi e scintillanti ma a Belve Francesca Fagnani ha lasciato spazio al suo animo rock. Nelle prime puntate aveva scelto sempre il total black, spaziando tra rigorosi tailleur dall'eleganza senza tempo e top strapless in pelle abbinati a pantaloni classici. Ieri sera, invece, ha pensato bene di stravolgere il suo stile, apparendo in pubblico in una inedita versione candida. Si è affidata a re Giorgio Armani, sfoggiando un completo bianco firmato proprio da lui con camicia di seta portata sbottonata sul décolleté e pantaloni dalla linea dritta a vita alta che hanno messo in risalto la silhoeutte.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani

Le pumps gioiello di Francesca Fagnani

A fare la differenza nel look di Francesca Fagnani sono stati gli accessori. Ha spezzato il total white innanzitutto con i maxi orecchini che tanto ama, per la precisione un modello pendente in oro decorato con un enorme occhio. Come se non bastasse, ha aggiunto delle scarpe a contrasto: un paio di pumps nere col tacco a spillo e la fibbia gioiello tempestata di cristalli. Si tratta delle Flower Strass Buckle di Roger Vivier, gli iconici décolleté della Maison in satin con il fiore gioiello sulla punta. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.600 euro. Capelli sciolti e ondulati, trucco appena accennato e ironia da vendere: Francesca è tra le conduttrici più amate del momento della tv italiana.