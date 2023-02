Francesca Fagnani torna a Belve dopo Sanremo: il debutto in prima serata è in tailleur nero Francesca Fagnani ha conquistato la prima serata con Belve. Ieri, in occasione della puntata di debutto, ha puntato su uno stile minimal e chic con un classico tailleur nero.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Fagnani è stata tra le grandi protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo: durante la seconda serata ha affiancato Amadeus sul palco dell'Ariston, dando prova di essere raffinata, ironica e glamour. La sua prima esperienza sanremese è stata all'insegna degli abiti principeschi e delle paillettes scintillanti, ma ora che è tornata al timone di Belve ha cambiato registro, lasciando spazio allo stile rigoroso ed elegante che l'ha sempre contraddistinta. Il programma ha conquistato la prima serata e ieri, in occasione della puntata di debutto che ha visto come ospiti speciali Anna Oxa, Ignazio La Russa, Wanda Nara e Naike Rivelli, la Fagnani ha scelto il tradizionale total black.

Francesca Fagnani in total black a Belve

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Belve, l'irriverente programma di Rai 2 presentato da Francesca Fagnani che si è guadagnato un posto in prima serata. Nonostante avesse alle spalle l'esperienza sanremese fatta di lustrini e scintillii, per il ritorno sul palco la conduttrice ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black. Ha indossato un capo classico ma allo stesso tempo super glamour, il tailleur nero, dando prova di essere un'icona fashion dallo stile rigoroso e di classe. Per la precisione ha scelto un modello con pantaloni palazzo e giacca avvitata col bavero di raso, abbinato a un top in tinta con la scollatura generosa.

Francesca Fagnani in total black

I maxi orecchini a foglia di Francesca Fagnani

Per completare l'outfit minimal Francesca Fagnani non ha rinunciato ai décolleté col vertiginoso tacco a spillo, sempre in nero, e ha aggiunto un tocco di originalità con dei maxi orecchini gold a forma di foglia, un vero e proprio must del suo stile. Ha poi portato i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni estremamente naturali. A fare la differenza, però, sono state la sua ironia e la sua irriverenza, capaci di "graffiare" ogni ospite che ha accettato di sedersi sull'iconico sgabello. Chi intervisterà nella prossima puntata?