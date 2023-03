Francesca Fagnani è una “belva” rock: nella seconda puntata indossa il top di pelle Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Belve e la conduttrice Francesca Fagnani ha sorpreso il pubblico col suo look. Niente giacche e tailleur, ha preferito lo stile rock con un top di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Fagnani è tra le donne più amate della tv italiana: dopo aver trionfato al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, dove ha letteralmente spopolato con degli abiti principeschi e scintillanti, è tornata "a casa", ovvero al timone di Belve, il programma di Rai 2 dedicato alle sue irriverenti interviste. Sul palco è sempre apparsa elegante, rigorosa e sofisticata ma, in occasione della seconda puntata andata in onda ieri sera, pare aver cambiato un tantino stile. Niente più tailleur e giacche, per intervistare star come Rocco Casalino, Massimo Giletti e Carolina Crescentini ha preferito un look dall'animo rock e aggressivo.

Francesca Fagnani e la passione per il total black

Che belva si sente Francesca Fagnani? Sebbene non abbia mai risposto alla domanda che pone sempre ai suoi ospiti a inizio intervista, pare proprio che sia una pantera. Il motivo è molto semplice: al timone del programma predilige gli outfit total black, meglio se rigorosi e dall'eleganza senza tempo (anche se con qualche piccolo guizzo di originalità). La scorsa settimana, ad esempio, aveva dato il via alla nuova edizione della trasmissione con un tailleur dalla linea classica e con i suoi tanto amati orecchini maxi. Ieri sera, invece, ha cambiato radicalmente registro.

Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve

Il look rock di Francesca Fagnani

Francesca si è presentata sul palco sempre in nero ma con un accessorio dall'animo rock e aggressivo: un top di pelle. Per essere precisi ha scelto un modello strapless e fasciante, caratterizzato da un taglio a V sulla scollatura che ha aggiunto al tutto un tocco sbarazzino. Niente giacca o soprabito, ha lasciato le spalle nude, tenendo i capelli sciolti e ondulati che le cadevano sul décolleté. Per completare il tutto ha optato per un paio di pantaloni palazzo e per gli immancabili tacchi a spillo in tinta. Insomma, la conduttrice di Belve ha messo in risalto il suo carattere graffiante anche con il look e i fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare.