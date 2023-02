Cecilia Rodriguez alle sfilate con i cut-out sul lato b: i tagli sono uniti dalle spille da balia Cecilia Rodriguez ha partecipato alla sfilata di ACT N.1 e per l’occasione ha puntato tutto sullo stile dark ma con qualche tocco sensuale: ecco tutti i dettagli del look mannish con cut-out e spille da balia.

La Milano Fashion Week volge al termine ma sono ancora diverse le Maison che sono in procinto di lanciare la propria collezione per l'Autunno/Inverno 2023-24. Nelle ultime ore ad attirare le attenzioni del pubblico è stato lo show di ACT N.1, il cui front-row è stato letteralmente invaso dalle star. La diva dell'evento è stata Cecilia Rodriguez, che per l'occasione ha cambiato drasticamente stile. Dopo il look principesco scelto per dare il via alla Settimana della Moda, ora ha puntato su qualcosa di decisamente più rock ma con un tocco iper sensuale: ecco tutti i dettagli dell'outfit dal mood mannish.

Il tailleur "tagliato" di Cecilia Rodriguez

Sarà perché lo stile dark è il must del momento o perché il total black è sempre la scelta giusta per essere eleganti, ma la cosa certa è che Cecilia Rodriguez non ha voluto osare con i colori alla Milano Fashion Week.

Cecilia Rodriguez in ACT N.1

Per la sfilata di ACT N.1 ha scelto un tailleur nero firmato proprio dalla Maison, un modello con giacca avvitata e pantaloni a zampa, decorato all-over da cut-out tenuti "uniti" da spille da balia. I tagli rivelatori erano lungo tuta la silhouette, dalle braccia al busto, fino ad arrivare alle cosce e al lato b, lasciato in vista con un sensuale effetto vedo-non vedo.

Cecilia Rodriguez con le spille da balia sul lato b

Cecilia Rodriguez col make-up dark

A completare l'outfit di Cecilia Rodriguez non potevano mancare i tacchi a spillo, la borsetta in tinta e un make-up coordinato. Ha infatti optato per uno smokey-eyes dall'effetto extra dark con una linea di eye-liner doppia e marcata che riproduceva la forma delle ciglia, mettendo tutto in risalto con un'acconciatura in stile pin-up tirata all'indietro e a effetto bagnato. Insomma, Cechu ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile: tra spille da balia, dettagli dark e scollatura maxi, è lei la regina di sensualità della MFW.