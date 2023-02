Cecilia Rodriguez in versione diva: abito e maxi guanti sono tempestati di cristalli Cecilia Rodriguez ha partecipato a un evento di beneficenza in onore dell’Ucraina e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è trasformata in una vera e propria diva con abito e guanti coordinati e tempestati di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio della Fashion Week la città di Milano pullula di eventi e viene letteralmente invasa dalle star che fanno a gara per partecipare agli appuntamenti più glamour. Ieri sera ad attirare tutti i riflettori è stata Cecilia Rodriguez, che insieme al compagno Ignazio Moser ha perso parte alla cena di gala United for Ukraine organizzata dall'ex calciatore Andriy Shevchenko all'hotel Excelsior Gallia. Si tratta di una serata di beneficenza per raccogliere fondi da donare alla fondazione Football for Ukraine CIO, il cui obiettivo è contribuire alla ricostruzione dello stadio della città ucraina di Irpin, distrutto dal conflitto in corso con la Russia. La sorella di Belén non ha rinunciato allo stile e si è trasformata in una diva dark ma con qualche dettaglio sparkling.

Chi ha firmato l'abito nero di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha messo definitivamente a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi con Ignazio Moser a pochi mesi dal matrimonio. Ieri sera ha partecipato proprio con lui alla serata di beneficenza in onore dell'Ucraina, apparendo meravigliosa e sofisticata al suo fianco. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero indossando un lungo abito firmato Belfiori, un modello a tubino in crèpe con le spalline sottili, la scollatura tonda e la gonna aderente che fascia sinuosamente la silhouette. La sua particolarità? È decorato all-over con dei micro cristalli scintillanti, dettaglio che ha aggiunto un tocco sparkling all'outfit dark.

Cecilia Rodriguez in Belfiori

Cecilia Rodriguez con i maxi guanti

A fare la differenza nel look di Cecilia Rodriguez sono stati i guanti lunghi fino al bicipite, modello in stile diva coordinato al vestito, ovvero nero e con i micro cristalli. Sul sito ufficiale di Belfiori abito e guanti vengono venduti insieme a 369 euro.

Il look Belfiori

Naturalmente nella scelta di stile dell'argentina non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri di Casadei, e un tocco di rossetto rosso sulle labbra. Insomma, la sorella di Belén è prontissima per dare il via alla Milano Fashion Week: scommettiamo che la sua prossima apparizione pubblica sarà ancora una volta all'insegna del glamour?