Kourtney Kardashian irriconoscibile col caschetto biondo: cambia look e dice addio ai capelli scuri Kourtney Kardashian ha cambiato drasticamente look. Per la prima volta dopo decenni ha detto addio ai capelli scuri e ha provato una tintura biondo platino.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi cambiamenti per Kourtney Kardashian: a meno di un anno dal matrimonio con Travis Barker ha deciso di cambiare drasticamente stile. Sarà perché voleva imitare la sorella Kim o perché semplicemente sentiva la necessità di rinnovarsi ma, dopo che per anni è sempre rimasta fedele ai suoi capelli mori naturali, ora ha pensato bene di rivoluzionare la sua immagine provando un audace biondo platino. Si è poi servita dei social per rivelare l'incredibile trasformazione: ecco il risultato del cambio look estremo e improvviso.

Kourtney Kardashian con i capelli platino

Nelle ultime ore Kourtney Kardashian ha lasciato i fan senza parole con un look inedito. Sui social si è infatti lasciata immortalare con una acconciatura nuova di zecca: sebbene sia rimasta fedele al caschetto corto e dritto che sfoggia da diversi mesi, ha stravolto il colore. Ha detto addio al nero naturale e ha provato una tintura biondo platino, lasciando però le radici leggermente più scure come impone il trend del momento. Nella didascalia del post ha poi scritto: "Ogni tanto quando la tua vita si complica, l'unica cura è fare il pieno di sostanze chimiche atroci e poi guidare come un bastardo da Hollywood a Las Vegas".

Kourtney Kardashian nel 1995

L'ispirazione del nuovo look di Kourtney

Nonostante da anni fosse fedele alla chioma mora, questa non è la prima volta di Kourtney Kardashian con i capelli biondi, già nel 1995 aveva messo in atto questo colpo di testa rivoluzionando in modo drastico la sua immagine proprio come fatto oggi. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, non si è ispirata a se stessa ma ad Addison Rae ai tempi del caschetto platino. Il risultato? Assolutamente impeccabile e in questa nuova versione piace non poco ai fan. Cosa ne penseranno le altre sorelle Kardashian?