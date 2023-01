Wanda Nara cambia look: è irriconoscibile con i capelli scuri e la frangia Wanda Nara ha voltato definitivamente pagina dopo Icardi? Intanto sfoggia un drastico cambio di look, dicendo addio alla sua chioma bionda.

A cura di Beatrice Manca

Anno nuovo, vita nuova? Sembra pensarla così anche Wanda Nara, che sui social ha stupito i suoi follower con un nuovo look. L'agente di calcio argentina ha detto addio alla sua famosa chioma bionda per sfoggiare un nuovo colore, molto più scuro: una sfumatura di castano cioccolato molto in voga per l'inverno.

Perché Wanda Nara ha cambiato hair look

La 36enne argentina ha sfoggiato la nuova chioma in occasione del compleanno della figlia Francesca: non solo ha i capelli più scuri, ma ha anche approfittato per ritoccare la frangia a tendina, il taglio più cool della stagione. Molti fan l'hanno letta come l'ultimo capitolo del tira e molla sentimentale con il calciatore Mauro Icardi: in realtà la stessa Nara sui social ha spiegato che il nuovo look è per un "progetto molto interessante".

Wanda Nara con i capelli castani

Il colore di capelli naturale di Wanda Nara

Wanda Nara ha poi pubblicato su Instagram vari scatti e video dei nuovi capelli, raccogliendo reazioni entusiaste da parte dei fan. Il nuovo colore le sta benissimo perché, in effetti, è una mora naturale: anche se siamo abituati a vederla bionda, la procuratrice ha svelato sui social che i suoi capelli sono naturalmente castani, quindi molto più simili all'attuale look. Bionda o mora, Wanda Nara rimane un punto di riferimento per i fan, letteralmente impazziti per il nuovo look.