Fondotinta nell’acqua: il nuovo trend di TikTok per un make up a lunga tenuta (o forse no) Su TikTok spopolano i video in cui si scioglie il fondotinta nell’acqua per renderlo waterproof e no transfer, ma il trend virale non sempre sembra funzionare alla perfezione.

A cura di Federica Ambrogio

@sabrinachairunnisa_

TikTok ha dato vita a un nuovo beauty hack che come sempre lascia a bocca aperta: dopo l'eyeliner trasparente il nuovo trend virale riguarda il fondotinta e in particolare la modalità di applicazione. Da qualche settimana infatti spopolano video in cui si vede sciogliere il fondotinta in un bicchiere d'acqua prima di applicarlo sul viso. Il motivo? Sembrerebbe che questo passaggio permetta al fondotinta di durare più a lungo e di diventare no transfer. Ma funziona davvero o si tratta della moda del momento?

Foundation in water: il nuovo trend di TikTok

Un hashtag diventato virale, una tecnica che tutti provano per testare la durata del fondotinta e per scoprire se il trend che spopola su TikTok funziona davvero. Tra i video più gettonati del momento infatti si vede sciogliere qualche goccia di fondotinta in un bicchiere d'acqua per poi applicarlo sul viso attraverso una spatola, sfumandolo infine con una spugnetta o con un pennello. Il motivo? Il trucco viso risulterebbe più naturale e luminoso con un effetto dewy, ma soprattutto il fondotinta diventerebbe waterproof e no transfer, perfetto per la base trucco estiva. Il video termina solitamente con un test: appoggiando una velina sul viso sembra infatti che il fondotinta non venga trasferito sulla carta. Ma funziona davvero?

Sciogliere il fondotinta in acqua sembra dissolvere la parte oleosa del cosmetico che risulta quindi più asciutto sul viso. Inoltre, questo step sembra aggiungere un boost di idratazione, facendo apparire quindi la pelle più morbida e vellutata. Dai video diventati virali si percepisce come la base risulti naturale e luminosa e sembra davvero che il fondotinta si trasformi in un prodotto no transfer, non lasciando traccia sulla carta. In realtà però esistono anche dei video che mostrano come questo hack virale non sempre funzioni. In alcuni casi infatti il fondotinta si trasferiva ugualmente macchiando la carta. Refinery29 ha intervistato una make up artist sul trend diventato virale: "Anche se molte persone hanno provato questo trucco virale, penso che sia solo un espediente", afferma Saffron Hughes, truccatrice presso FalseEylashes.co.uk. "Il primo video originale era una pubblicità per un fondotinta specifico resistente all'acqua, per mostrare come fosse impermeabile: non è un hack che può essere utilizzato con qualsiasi fondotinta. In realtà questa tecnica rende solo il fondotinta meno oleoso". Sembra quindi che la differenza la faccia il tipo di fondotinta utilizzato, ma anche la tipologia di pelle: quello che è certo è che con questa tecnica si spreca molto prodotto: per avere risultati certi è sicuramente più facile, veloce e pratico utilizzare un fondotinta a base acqua a lunga tenuta.