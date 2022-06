L’eyeliner diventa trasparente: la tendenza make up che spopola su TikTok Il nuovo trend beauty diventato virale su Tik Tok rende protagonista l’eyeliner trasparente da ricreare con un correttore liquido e un pennellino piatto: ecco come crearlo per il trucco dell’estate 2022.

A cura di Federica Ambrogio

Da qualche tempo TikTok è la piattaforma dove possiamo trovare tips e consigli beauty per migliorare il nostro look, come ad esempio il correttore effetto lifting, ma dove spopolano anche dei veri e propri trend. Tra le ultime tendenze beauty è diventato virale l'eyeliner trasparente: non si tratta di un cosmetico ma di una tecnica da creare con il correttore per dare vita a un make up particolare e che non passa inosservato. Sfoglia la gallery per scoprire i look e i prodotti da provare.

L'eyeliner trasparente da creare con il correttore

La tendenza del momento vuole un make up realizzato con l'eyeliner trasparente: ma di cosa si tratta? Una sorta di negative space eyeliner, dove il chiaro scuro realizzato con il correttore permette di dare vita a una linea di pelle naturale a contrasto con una zona più chiara, definendo così una linea di eyeliner che sembrerà a tutti gli effetti trasparente. Un trucco, minimal e naturale che creerà un effetto finale molto particolare: questo tipo di eyeliner non darà ovviamente definizione e magneticità allo sguardo come un eyeliner scuro e intenso ma avrai senza dubbio un make up d'effetto, facile e veloce da realizzare.

Per realizzare il make up che spopola su TikTok avrai bisogno di un correttore liquido di un tono più chiaro della pelle e di un pennellino piatto, preferibilmente angolato oppure dalla punta squadrata. Il consiglio che ti diamo è quello di scegliere un correttore opaco e a lunghissima tenuta, meglio ancora se waterproof, in modo che il tuo trucco possa rimanere intatto anche nelle giornate più calde. Creare questo tipo di make up ti richiederà due passaggi fondamentali da creare con correttore e pennello: per prima cosa dovrai prolungare la linea cigliare inferiore creando una linea sottile con il tuo correttore, in direzione delle sopracciglia. A questo punto dovrai congiungere questa linea con un secondo tratto, che andrà ad unirsi nell'angolo esterno per fondersi con l'attaccatura delle ciglia. Una volta realizzate queste due linee avrai ottenuto la classica codina finale dell'eyeliner, una piccola forma a triangolo che andrà a prolungare e illuminare il tuo occhio. Il secondo step prevederà invece la sfumatura: con il pennello piatto dovrai sfumare le linee di correttore facendo attenzione a non sporcare il triangolino che hai creato che dovrà rimanere del colore naturale della pelle. Con dei piccoli tratti verso la palpebra fissa per la linea superiore e verso il contorno occhi per la linea inferiore riuscirai a sfumare perfettamente il tuo correttore illuminando la zona: il contrasto che si creerà porterà in primo piano il tuo triangolino, creando un perfetto eyeliner trasparente. Per una tenuta ancora maggiore, fissa il tutto con un velo di cipria trasparente.