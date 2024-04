video suggerito

Coprire le rughe col make-up: dal fondotinta da scegliere al trucco contro le zampe di gallina Come coprire le rughe col make-up? Ecco tutti i consigli da seguire per mascherare i segni del tempo comparsi sul viso semplicemente con il trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Accettare l'età che avanza non è sempre semplice, soprattutto quando si cominciano a fare i conti con i primi segni del tempo che compaiono sul viso. Se da un lato alcuni non resistono alla tentazione delle punturine e dei ritocchi per "ringiovanirsi", dall'altro sono molti coloro he preferiscono rimanere naturali, fieri della loro bellezza matura. Per fortuna, infatti, bastano alcuni piccoli trucchi di make-up per "mascherare" le rughe: ecco quali sono i consigli da seguire per avere un aspetto luminoso e raggiante a prescindere dalla propria età.

Come usare il primer viso per riempire le rughe

Uno degli errori più comuni che si commettono quando si prova a nascondere le rughe? Utilizzare i prodotti di make-up sbagliati che finiscono per renderle ancora più evidenti. Per cominciare con il piede giusto bisogna partire dal primer viso, optando per un prodotto levigante a base siliconica, l'ideale per rendere la pelle super idratata, omogenea e liscia. Per un'ottima resa bisogna applicarlo 10 minuti dopo la normale skincare, raggiungendo tutti gli angoli del volto: in questo modo, infatti, si riempiranno in modo naturale sia le rughette che i pori.

Quale fondotinta scegliere per una pelle matura

A questo punto si può passare al fondotinta e al correttore, facendo bene attenzione al prodotto scelto. Assolutamente da evitare sono sia i cosmetici super coprenti che le ciprie in polvere, il motivo? Finiscono per esaltare ancora di più le rughe perché la loro texture spessa rende la pelle molto pesante, segnandola e spegnendola. Quando compaiono le prime rughe, dunque, è assolutamente necessario dire no al contouring, è preferibile, invece, optare per BB cream o BB cream a coprenza leggera, correttori cremosi e ciprie a base d'acqua. Così facendo, infatti, la pelle apparirà naturalmente rimpolpata e luminosa e, come se non bastasse, si andranno a coprire le discromie.

Il segreto per ridurre le zampe di gallina col make-up

Cosa dire, invece, del blush? Essenziali per dare colore al volto, dovranno risultare quasi impercettibili se non si vogliono esaltare ancora di più le rughe. Da evitare, dunque, sono tutti i prodotti con brillantini e glitter che finiscono tra le pieghe della pelle e nei pori. Anche in questo caso è preferibile optare per un bronzer dalla texture leggera, applicandolo con pennellate strategiche, ovvero che portano il colore dal basso verso l'alto, in modo tale da addolcire i lineamenti e da annullare gli effetti della gravità. Per quanto riguarda l'ombretto, invece, bisogna scegliere nuance luminose e non troppo scure, aggiungendo sempre un punto luce nell'angolo interno dell'occhio: in questo modo il make-up sarà a prova di ruga.