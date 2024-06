Come fanno le assistenti di volo a essere sempre impeccabili anche nei voli a lungo raggio

video suggerito

A cura di Giusy Dente

In un volo a lunga percorrenza può succedere di tutto, ma se c'è una cosa che resta uguale per tutto il viaggio è il make-up delle assistenti di volo. Il personale di bordo è sempre impeccabile, dal decollo all'atterraggio: non una sbavatura di rossetto, non una macchia di blush, non un alone di lucidità sul viso. In alcuni casi è richiesto proprio dalla stessa compagnia aerea, rigorosa quando si tratta dell'immagine. Le regole dell'equipaggio di cabina della British Airways, per esempio, affermano: "Le donne devono avere un aspetto elegante, con capelli e trucco che siano appropriati in un ambiente professionale e integrato nella nostra uniforme". Alcuni membri d'equipaggio hanno svelato i loro segreti beauty, da come fanno a tenere sù il fondotinta per ore a come garantiscono all'eyeliner un effetto a lunga tenuta.

I segreti di bellezza delle assistenti di volo

Nonostante i rigidi orari di lavoro, gli assistenti di volo sono tenuti a presentarsi sempre in modo impeccabile e perfetto a bordo, vestiti di tutto punto, coi capelli in ordine e il make-up curato, replicato sempre uguale. Su alcuni forum online in tanti hanno mostrato interesse per la loro routine di bellezza e Mail Online ha raccolto le rivelazioni di alcuni membri di equipaggio, che hanno svelato i loro segreti. Una di loro ha raccontato come i voli a lungo raggio l'abbiano spinta a cambiare le sue tecniche di make-up. In particolare, ha integrato un prodotto essenziale, irrinunciabile quando si deve far durare il trucco ore e ore: la cipria, perfetta per opacizzare le zone lucide e contrastare l'effetto unto.

Per l'eyeliner, la soluzione ideale è usare quello in gel, ma avere sempre con sé anche uno liquido per correggere piccoli errori e sbavature, inevitabili nel corso della giornata. Impossibile viaggiare senza spray viso, essenziale sia per idratare che per fissare il make-up. Sì a rossetti liquidi, quelli che garantiscono una durata maggiore rispetto a quelli in crema. Un assistente di volo ha consigliato di portare sempre con sé uno scovolino pulito, per domare peletti ribelli di ciglia e sopracciglia. La crema idratante (meglio se con protezione solare integrata) è il must have per contrastare gli effetti dell'aria condizionata.

Il ritocco è essenziale. Un'assistente di volo ha confidato: "Ci ritocchiamo i capelli e il trucco più volte al giorno. A volte, se il trucco sembra sbiadito a causa dell'aria secca, lo togliamo completamente e lo rifacciamo". E ancora: "Molti assistenti di volo sfruttano i tempi morti sull'aereo o tra un volo e l'altro per ritoccare il trucco".

Emirates offre agli assistenti di volo che vivono a Dubai l'accesso ad uno speciale centro di bellezza, dove possono incontrare una squadra di professionisti e consulenti pronti a istruirli su tutto ciò che riguarda l'applicazione del trucco, l'alimentazione, il fitness, la cura della pelle e dei capelli. Le regole della United Airline invece affermano che bisogna: "Applicare il trucco in modo conservativo per ottenere un aspetto naturale e in tonalità compatibili con le tonalità della pelle individuali. I colori estremi non sono appropriati e non possono essere utilizzati". Differente l'approccio di Virgin Atlantic, che ha sradicato la regola del trucco obbligatorio.