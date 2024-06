I segreti per sopravvivere ai voli a lungo raggio: dove è meglio sedersi e cosa avere con sé a bordo

video suggerito

In base alla lunghezza si distinguono voli a corto, medio e lungo raggio. Questi ultimi hanno una durata che varia tra le 6 e le 12 ore di percorrenza, con o senza scali intermedi. Sono quelli chiaramente più difficili da affrontare, ma il viaggio può diventare meno traumatico se si tengono presente alcune dritte. Kris Major è un assistente di volo britannico con 25 anni di esperienza: alla CNN Travel ha raccontato i suoi consigli per sopravvivere in cielo.

Cosa mangiare a bordo

L'assistente di volo Kris Major dice che bisognerebbe dare priorità al sonno, anche sacrificando il momento del pasto, soprattutto se si è esausti e l'alternativa è mangiare in un orario improponibile, quando neppure si ha fame. Piuttosto, meglio avere con sé degli spuntini: "La gente dimentica che quando sale sull'aereo non mangerà almeno per un'ora-un'ora e mezza dopo il decollo". Gli snack sono fondamentali soprattutto per chi soffre di patologie come il diabete o se ci sono dei bambini.

Come gestire i bambini che piangono

A proposito di bambini: "Se sei teso, tuo figlio sarà teso. Se sei stressato e ti senti ansioso, tuo figlio sarà ansioso" ha detto. Quando i piccoli piangono diventa essenziale il ruolo degli assistenti di volo, che hanno esperienza nel parlare con bambini e genitori durante il volo: "Poiché generalmente siamo molto rilassati, possiamo calmarli molto rapidamente" ha spiegato. Ha anche aggiunto che portare i giocattoli preferiti sull'aereo può essere utile a calmare i più monelli, poiché aiuta a rendere più familiare e confortevole l'ambiente estraneo dell'aereo.

Cosa portare con sé

Le compagnie aeree di solito forniscono cuscini per i viaggiatori, ma Major afferma che portare la propria maschera per gli occhi, un cuscino da viaggio e/o una coperta potrebbe essere una buona idea. Le mascherine per gli occhi sono ottime per dormire anche con le luci accese mentre avere il proprio cuscino è comunque una garanzia, qualora non ce ne fossero di disponibili: può succedere. Ovviamente non tutti riescono con facilità a dormire, quando sono in volo. Questo, però, significa pagare un caro prezzo una volta che si atterra. Major dice che non ha senso cercare di forzare il sonno, soprattutto se l'orologio biologico pensa che sia giorno o semplicemente non si è stanchi. D'altra parte, bisogna tenere in considerazione gli impegni e cercare di riposarsi il più possibile se magari si è in viaggio per lavoro, se si dovrà sostenere un esame o prendere parte a una riunione. Dopo aver dormito il risveglio può essere traumatico: è normale aprire gli occhi e non sentirsi proprio freschi come una rosa. In questo caso, il rimedio è banale e scontato, ma efficace e risolutivo: "Lavarsi i denti è sempre la cosa migliore da fare".

Come tenersi in movimento a bordo

Stare per ore e ore seduti nella stessa posizione è certamente scomodo, ma non è sempre possibile alzarsi, ancora meno fare stretching. In realtà, basta ancora meno per scongiurare il rischio di tensione e rigidità: anche solo muovere le dita dei piedi mentre si è seduti è sufficiente. L'assistente di volo ha detto: "Muoviti sulla sedia, muovi le gambe, fai circolare il sangue. Per le persone che hanno problemi circolatori, parlatene prima col medico" ha detto. Togliersi le scarpe è d'aiuto, anche se il risvolto della medaglia è avere a che fare potenzialmente con vicini di posto dai piedi non proprio profumati. "È la cosa giusta da fare se si parte per un volo a lungo raggio – su questo l'esperto non ha dubbi – Si spera che tutti abbiano avuto la comune decenza di fare un bagno o una doccia e di indossare calzini, calze o collant puliti prima di salire sull'aereo. I piedi che puzzano sono l’unico problema". In realtà, più che i piedi che puzzano, il pericolo per gli assistenti di volo è un altro: "Soprattutto su un volo notturno, se metti i piedi che sporgono nel corridoio e indossi calzini scuri, non ti vedremo e ti inciamperemo addosso, e per noi è un po' una seccatura".

Qual è il posto migliore da prenotare per un volo lungo

Se la preoccupazione sono le turbolenze, il consiglio è sedersi vicino alla parte anteriore dell'aereo. Invece per le persone alte, vale la pena prenotare il posto vicino all'uscita di emergenza, che è quello con più spazio per le gambe. Il posto centrale non è mai invidiabile, ma forse è particolarmente poco attraente su un volo lungo raggio. Major ritiene che valga la pena pagare un extra per il corridoio o il finestrino, soprattutto se si vuole dormire.