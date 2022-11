Hailey Bieber dà il via alla stagione delle feste: si prepara al Natale con body di pizzo e reggicalze Archiviato Halloween, è ufficialmente partita la stagione delle feste. A inaugurarla è stata Hailey Bieber, diventata testimonial di Victoria’s Secret per il lancio della collezione natalizia di lingerie.

A cura di Valeria Paglionico

Halloween è appena passato e, come da tradizione, è arrivato il momento di prepararsi all'arrivo del Natale (anche se al momento, complici le temperature ancora caldissime, sembra essere tutto "fuori stagione). Sebbene manchi oltre un mese all'inizio delle feste, i negozi stanno già cominciando a riempirsi di abiti, accessori e prodotti a tema, creando non poca ansia in coloro che amano questo periodo. A inaugurare la stagione delle festività più attese dell'anno è stata Hailey Bieber, che sui social ha posato in una versione super sensuale. In quanti il prossimo Natale sognano di trovare dei capi intimi tanto provocanti sotto l'albero?

Hailey Bieber posa per Victoria's Secret

L'avevamo lasciata sul red carpet al fianco di Selena Gomez (la storica "nemica" con cui ha fatto pace), oggi ritroviamo Hailey Bieber in una versione iper femminile sui social. Ha dato ufficialmente il via alla stagione delle feste e lo ha fatto annunciando una nuova collaborazione con Victoria's Secret. In occasione del Natale è diventata testimonial del brand, posando in lingerie con alcuni pezzi della collezione pensata per l'inverno 2022-23. La modella è stata immortalata in intimo dalla fotografa Camille Summers-Valli e, oltre a rivelare la sua innata sensualità, ha anche consigliato ai fan di "condividere la gioia" durante la stagione delle feste natalizie.

La foto in intimo di Hailey Bieber

Cosa ha indossato Hailey per il suo primo shooting a tema Natale? Nulla di rosso o di scintillante, a quanto pare le feste quest'anno saranno all'insegna della sensualità. La modella ha infatti sfoggiato un body intimo verde bosco, un modello sgambato di pizzo trasparente firmato Victoria's Secret con le coppe a balconcino, le spalline logate e il reggicalze incorporato. Per completare il tutto ha scelto delle autoreggenti velate, un paio di décolleté silver col tacco a spillo e una collana choker in total black. Capelli sciolti e dall'effetto spettinato, trucco appena accennato e silhouette in vista: la Bieber ha confermato ancora una volta di essere un'indiscussa icona di bellezza e di sensualità.