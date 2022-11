Letizia di Spagna col cappotto rosso è pronta per Natale: dà il via all’inverno con il look rock e chic Letizia di Spagna sembra essere prontissima per dare il via alle feste di Natale. Durante la recente apparizione pubblica a Madrid è apparsa adorabile, chic e glamour con un cappottino rosso abbinato a un outfit rock e grintoso.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna ha riscoperto il suo animo glamour da qualche mese a questa parte, tanto da non avere assolutamente rivali in fatto di stile. Completi coi pantaloni di pelle, abiti "col buco", jumpsuit con le ruches: la regina è capace di mixare eleganza, bon-ton e tendenze di stagione in modo impeccabile. Certo, le vengono concesse molte più libertà in fatto di dress code rispetto a Kate Middleton, ma è chiaro che vanta un'innata passione per la moda. Nelle ultime ore ha sorpreso ancora una volta i sudditi e lo ha fatto con un look che si rivelerà perfetto per le feste alle porte. La regina spagnola con un adorabile cappottino rosso ha dimostrato di essere già pronta per il Natale.

La regina Letizia col cappotto natalizio

Nelle ultime ore Letizia di Spagna ha partecipato alla decima edizione del Summit of Woman Lawyers, evento dedicato alle donne giuriste che si è tenuto ieri al Cibeles Palace di Madrid. Oltre a parlare con le presenti dei traguardi raggiunti nel settore in fatto di uguaglianza di genere, la regina ne ha approfittato per dare ancora una volta il meglio di lei in fatto di stile. Ha anticipato il Natale aggiungendo un tocco rosso al suo look: ha infatti indossato un adorabile cappottino firmato BOSS, un modello di panno col bavero ampio e una cintura in tinta intorno al punto vita. Letizia lo ho portato spesso poggiato solo sulle spalle, trasformandolo in una meravigliosa mantellina.

Cappotto Boss

Il look rock di Letizia di Spagna

Al di là dell'accessorio rosso perfetto per dare il via alle feste, la regina spagnola ha scelto un completo grintoso, glamour e chic. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo di Mango a quadretti bianco e neri (stampa principe di Galles) a un top di pelle firmato Uterque. Si tratta di un modello super rock, è a girocollo e con le maniche a tre quarti ed è decorato con delle micro borchie appuntite sugli orli. Non sono mancati i tacchi a spillo di Magrit, per la precisione un paio di décolleté neri con fiocchetto sulla punta, e gli orecchini scintillanti di Gold&Roses. Insomma, Letizia sembra essere letteralmente scatenata in fatto di stile: ci sarà qualche Royal europea capace di farle concorrenza?