Letizia di Spagna, il nuovo stile è bon-ton: indossa la tuta bicolor con le ruches sul colletto Letizia di Spagna è in Croazia col marito Felipe e per partecipare a un evento scientifico ha sfoggiato un look bon-ton black&white: ecco tutti i dettagli della tuta indossata dalla regina.

A cura di Valeria Paglionico

Sono finiti i tempi in cui solo i reali britannici venivano considerati "degni" delle prime pagine delle riviste di gossip, ormai anche i re e le regine del resto d'Europa riescono ad attirare tutti i riflettori a ogni apparizione pubblica. A dimostrarlo è soprattutto Letizia di Spagna, diventata icona di stile a livello internazionale proprio come la "cugina inglese" Kate Middleton. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a dettare legge in fatto di look, proponendo un completo dall'animo bon-ton che di sicuro diventerà imitatissimo durante l'inverno: ecco cosa ha indossato per il secondo impegno istituzionale in Croazia.

Chi ha firmato la jumpsuit di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha raggiunto il re Felipe VI a Zagabria, in Croazia, per un evento scientifico ufficiale e, come ormai da tradizione, non ha rinunciato al glamour. L'avevamo lasciata con un abito dalla scollatura gioiello durante la sua prima apparizione pubblica nel paese, oggi la ritroviamo in versione bon-ton e bicolor. Ha reso omaggio alla sua terra natale puntando sul brand spagnolo Teresa Helbig, dal quale ha "preso in prestito" una adorabile jumpsuit black&white. Si tratta di un modello con i pantaloni palazzo alla caviglia e la parte superiore a camicia con maniche lunghe e colletto con le ruches. Ha poi aggiunto una cinturina sottile in tinta per segnare il punto vita.

La tuta di Teresa Helbig

Letizia di Spagna con la cappa per l'autunno

Naturalmente nono sono mancati gli accessori coordinati, dalla borsetta con la tracolla di Adolfo Domínguez agli stivaletti di pelle col tacco sottile di Nina Ricci, tutti in nero. Per proteggersi dal freddo la regina spagnola ha deciso di puntare su qualcosa di diverso dal solito: niente cappotti, piumini o coat dress, ha preferito una cappa di lana di Carolina Herrera, marchio a cui è particolarmente legata e che riesce a esaltare al massimo la sua innata eleganza. In quante prenderanno ispirazione da Letizia per aggiungere un tocco glamour alle fredde e uggiose giornate autunnali? L'unica cosa certa è che l'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.