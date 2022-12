Arisa cambia look: la trasformazione è con abito bon ton e collant rosa La trasformazione di Arisa è in stile bon ton: all’abitino con colletto e polsini a contrasto, ha abbinato maxi zeppe e collant colorati.

A cura di Giusy Dente

Stefano De Martino chiude il 2022 e inizia il 2023 in grande stile. Nelle prossime settimane lo vedremo nuovamente al timone di Stasera Tutto è Possibile, 7 puntate a partire da febbraio. In queste sere è invece tornato il suo Bar Stella, lo show in seconda serata che andrà in onda fino a giovedì 5 gennaio. Nella puntata del 29 dicembre è stata ospite Arisa, che si è cimentata con una canzone di Carosone. La cantante ha stupito con un look diverso dal solito.

Le trasformazioni di Arisa

Arisa è un'artista che non ha paura di osare col look: negli anni ha cambiato molto il suo stile, ha sperimentato e giocato, sfidando pregiudizi e tabù. Se agli esordi i suoi outfit erano giocosi e quasi "infantili", in linea col personaggio dall'aria ingenua con cui si era presentata, nel tempo è maturata come artista e come donna. Di conseguenza è cambiato anche il modo di vestire, che si è fatto ben più sofisticato.

Dopo la fase dei look mannish, monocoromatici e concettuali è stata la volta di una rinnovata consapevolezza, che l'ha portata ad esprimersi in tutta la sua femminilità, lasciandosi alle spalle la paura del giudizio altrui. È quindi giunto il tempo di trasparenze e cut out, di abiti sensuali e aderenti, di intimo in vista.

La cantante ama osare e provocare con la lingerie, tra pizzo e trasparenze, ma anche con tocchi bondage. Ha lavorato molto su se stessa per giungere alla versione migliore di sé, una versione in continua trasformazione: ma è fiera della sua unicità. Nel programma di Stefano De Martino ha stupito con un look insolito, bon ton ma con un tocco sbarazzino.

Arisa in versione bon ton

Nel Bar Stella di Stefano De Martino, Arisa ha puntato su un look bon ton. Ha scelto un abitino nero di Dior con colletto e polsini a contrasto, in bianco e fila di bottoni frontale. Lo ha abbinato a maxi zeppe nere di Gucci, dando un tocco di colore all'outfit con dei collant colorati: ha scelto il rosa, il colore del momento come impone l'estetica Barbiecore.