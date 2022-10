Arisa non smette di cercare la versione migliore di sé: “Sto cambiando e non posso fermarlo” Arisa ha abituato fan e follower a costanti trasformazioni. Ma la parola cambiamento per lei non ha a che fare solo con l’estetica: è un valore in cui crede molto. Citando il testo di una canzone ha scritto: “Un’altra versione di me stesso credo di aver trovato”.

A cura di Giusy Dente

Arisa in Salvatore Vignola, Ph. Camilla Camaglia

I cambiamenti a volte possono fare paura: spaventa doversi abituare a qualcosa di nuovo, di diverso da ciò che c'era prima. Invece la comfort zone, le abitudini e la ripetizione sono una culla protettiva in cui dormire al sicuro: ma a quale prezzo? Arisa per molto tempo ha cercato a tutti i costi di assecondare gli altri, di dare un'immagine di sé che potesse piacere. Solo col tempo si è resa conto che aveva messo in atto uno schema che la stava condannando all'infelicità, perché era diventata schiava degli stereotipi, del giudizio altrui, delle apparenze. Ma si è liberata da queste catene e ha deciso di mettere al primo posto la propria felicità: ha capito che l'unico modo per farlo era riappropriarsi davvero di sé, in ogni sua sfaccettatura. Oggi non ha paura di mettersi in gioco, di mettersi a nudo (anima e corpo): si ama e si accetta così com'è. O meglio: ama ogni versione di sé.

Le mille trasformazioni di Arisa

Trasformazione è una parola fondamentale nel vocabolario di Arisa: dagli esordi a oggi è cambiata moltissimo e questo le ha permesso di conoscersi davvero, gradualmente e non senza sofferenze. Ma non è qualcosa che ha a che fare solo con l'aspetto estetico. Certamente il suo modo di vestire ha subito una notevole evoluzione. È diventato più sensuale e audace, in linea con la sua personalità spregiudicata: quella di chi vuole sfidare tabù, celebrare la diversità, esaltare l'unicità.

Arisa in Salvatore Vignola, Ph. Camilla Camaglia

E che dire dei capelli: su questo fronte ha da sempre abituato i fan a costanti e continui cambiamenti. Ha sperimentato davvero ogni tipo di acconciatura negli anni, spesso facendo ricorso alle extension: la cantante infatti ha ammesso di soffrire di tricotillomania. Questo la porta a strappare ciocche di capelli e a dover poi correre ai ripari, passando lunghi periodi coi capelli necessariamente corti. L'abbiamo vista con la chioma rosa (sul palco dell'Ariston), con la chioma blu cobalto (alla vigilia di Ballando con le Stelle), con e senza frangia. Al momento ha i capelli cortissimi e biondo platino: il drastico cambio look è arrivato a fine estate, con l'avvicinarsi della nuova avventura televisiva nella scuola di Amici.

Arisa in Salvatore Vignola, Ph. Camilla Camaglia

L'ode al cambiamento di Arisa

Ma la trasformazione, nella vita di Arisa, non riguarda solo ciò che è visibile esteriormente. Ha a che fare con qualcosa di più profondo ed è un valore in cui crede molto. Lo ha ribadito con un post Instagram: ha condiviso alcuni scatti realizzati dalla fotografa Camilla Camaglia. Nelle foto la cantante indossa un look color crema chic e sofisticato di Salvatore Vignola (che ha firmato anche l'abito blu da sirena). Ha ripreso le parole di una canzone di Tame Impala. Il brano si intitola Yes, I'm changing ed è una vera e propria ode al cambiamento:

Sì, sto cambiando, non posso fermarlo adesso. E anche se volessi non saprei come. Un'altra versione di me stesso credo di aver trovato, finalmente. E non posso sempre nascondere la

maledizione dell'indulgenza e disprezzare la fama. C'è un mondo là fuori e sta chiamando il mio nome.

La cantante è alla costante ricerca della versione migliore di sé e non ha paura del viaggio necessario per arrivare alla meta, che si sposta sempre un po' più avanti: perché è un percorso potenzialmente senza fine. Arisa è pronta a tutto ciò che la vita ha in serbo per lei, vuole andare incontro al cambiamento e accoglierlo nel modo più sereno e propositivo possibile.