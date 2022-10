Arisa come una sirena in blu: l’abito bagnato diventa trasparente Arisa è molto attiva sui social e proprio nelle ultime ore ha condiviso delle sinuose foto in versione sirena. Ecco chi ha firmato l’abito blu con cui ha dato vita a un provocante effetto vedo-non vedo.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è molto impegnata dal punto di vista lavorativo: dopo essersi presa un anno di pausa da Amici di Maria De Filippi, è tornata sul palco del talent di Canale 5 nei panni di professoressa di canto e ancora una volta sta dando prova di essere incredibilmente professionale. Sui social continua ad avere un rapporto diretto e intimo con i fan, basti pensare al fatto che di recente si è mostrata alle prese con un originale trattamento beauty per il viso, ma è solo nelle ultime ore che ha rivelato un retroscena iper sensuale del video di Tu mi perdición. La cantante si è trasformata in una sirena, dando vita a un provocante effetto vedo-non vedo col suo look.

Perché Arisa si è vestita da sirena

Tu mi perdición è il singolo che Arisa ha lanciato la scorsa estate ma, complice il testo autobiografico, continua a sponsorizzarlo sui social. Già qualche tempo fa aveva condiviso alcuni scatti realizzati nel backstage del video (dove era una regina del deserto col completo di pizzo rosso), ma solo di recente ha rivelato dei dettagli inediti degli outfit sfoggiati nella clip. Al motto di "Lasciati vivere, respira forte", Arisa si è trasformata in una vera e propria sirena che esce dalle acque con un sensuale outfit blu come il mare. Unghie XXL, treccine extra long, maxi scollatura e strascico: la cantante sembra essere una dea in carne e ossa.

Arisa in Salvatore Vignola

Il look blu di Arisa

Il look da sirena di Arisa è firmato Salvatore Vignola, il designer che ha realizzato per lei l'outfit sui toni del blu di Tu mi perdiciòn. L'abito è in una delicata seta che riprende la nuance del mare, ha una gonna lunga con un maxi strascico e una maxi scollatura a V decorata con delle ruches. La silhouette viene fasciata con delicatezza dal tessuto che scivola sinuoso sul corpo e le trasparenze rendono il tutto più provocante. La cosa particolare è che la cantante si bagna con l'acqua di mare, accentuando il sensuale effetto vedo-non vedo. Insomma, Arisa non ha più paura di osare e di giocare con la sua femminilità: lo farà anche sul palco di Amici?