Arisa con una maschera luminosa sul viso: perché l’ha indossata e a cosa serve Arisa ama avere un rapporto sincero con i fan ed è per questo che nelle ultime ore ha rivelato il suo segreto per avere un viso tonico e raggiante. Si è servita di un’originale maschera illuminata: ecco a cosa serve.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è molto impegnata sul fronte lavorativo: dopo aver passato un intero anno lontana dagli studi Mediaset tra Ballando con le stelle e performance live, è tornata ad Amici di Maria De Filippi, dove ancora una volta ricopre i panni di professoressa di canto. Ogni settimana appare in formissima sul palco del talent, anche se i fan sanno bene che sui social è molto attiva, tanto da documentare ogni dettaglio della sua quotidianità. Nelle ultime ore si è dedicata alla cura di sé, lo ha fatto con un originale trattamento al viso che pare abbia degli effetti incredibili sulla pelle: ecco per quale motivo ha indossato una maschera illuminata da luci a Led.

Il trattamento di bellezza di Arisa

Come fa Arisa ad avere un viso sempre liscio, levigato e raggiante? Lo ha rivelato sui social, dove non di rado si mostra alle prese con i più svariati trattamenti di bellezza, dal semplice parrucchiere alle più complesse tecniche per avere un aspetto impeccabile. Nelle ultime ore ha fatto visita all'Acacia Medical Center e si è immortalata in primo piano mentre avvicina al viso un'originale maschera bianca con dei fori su occhi, naso e bocca, illuminata da luci a Led rosso fuoco. A fine seduta ha realizzato dei video selfie in primo piano, rivelando una pelle incredibilmente tonica proprio come quella di una bambina.

Arisa con la maschera a Led sul viso

Cos'è la fototerapia

La fototerapia è un trattamento che combatte acne, cicatrici e segni del tempo sulla pelle servendosi di luci naturali o artificiali. È una tecnica di ricostruzione e riparazione epidermica che cura infiammazioni, infezioni e problematiche legate all'avanzare dell'età. La durata di ogni seduta varia a seconda del problema che si affronta, anche se di solito non si superano mai i 60 giorni, e solitamente si utilizza la luce artificiale delle maschere Led. La loro utilità? Grazie alla tecnologia fotodinamica puliscono la pelle dalle impurità e stimolano l'organismo a produrre elastina e collagene, correggendo imperfezioni e tracce del tempo in modo naturale. A seconda del colore della maschera si avrà un effetto diverso: la bianca accelera il metabolismo dei tessuti, la blu elimina i batteri e le impurità, la rossa stimola la produzione di collagene, la gialla favorisce il drenaggio linfatico. La maschera verde, invece, agisce direttamente sui segni del tempo, mentre la celeste rilassa la pelle.

