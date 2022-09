Arisa nella scuola di Amici: torna come insegnante con capelli cortissimi e look candido Arisa è tornata nella squadra di Amici, come insegnante di canto. Ha debuttato nella prima puntata con capelli corti e outfit total white.

A cura di Giusy Dente

Arisa fa il bis e torna nella scuola di Amici. Si è già cimentata nel programma in qualità di insegnante di canto nella ventesima edizione del reality, in sostituzione di Stash dei The Kolors. Quest'anno torna dopo un anno di interruzione, affiancata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Domenica pomeriggio Maria De Filippi ha presentato al pubblico i primi allievi della scuola nonché coloro che li guideranno in questa esperienza dall'altro lato dei banchi, tra cui proprio la neo 40enne.

Arisa tra musica e tv

Alla carriera di cantante, Arisa sta affiancando diverse esperienze nel mondo della televisione. Questi ultimi mesi sono stati particolarmente impegnativi e si è divisa con successo su entrambi i fronti. La partecipazione in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle le è valsa la vittoria: in coppia con Vito Coppola ha dimostrato di cavarsela anche con la danza, stupendo e convincendo i giudici e il pubblico a casa. Poi è stata nella giuria de Il cantante mascherato, a cui aveva in precedenza partecipato come concorrente. Per non farsi mancare nulla è stata anche ospite del Festival di Sanremo, ha pubblicato il nuovo album Ero romantica e ha passato tutta l'estate in tour. I prossimi mesi li trascorrerà all'interno della scuola di Amici.

Arisa torna ad Amici

Domenica il pubblico di Amici ha avuto modo di conoscere i primi allievi ufficiali della scuola. In studio erano presenti anche gli insegnanti di questa edizione, la 22esima: Rudy Zerby e Lorella Cuccarini fanno squadra con Arisa, tra i professori di canto. Arisa ha debuttato con un candido look, bianco dalla testa ai piedi. L'outfit total white è composto da blusa con ricami floreali e pantaloni a sigaretta, abbinati a un paio di sandali dorati. Arisa al momento resta fedele ai capelli corti biondi. Ha drasticamente tagliato la chioma a inizio estate e da quel momento non ha più cambiato idea. Come tutti sanno lei è una trasformista, quando si tratta di hair look, ha stupito i fan con tantissimi cambiamenti negli anni. Chissà se il prossimo avverrà proprio davanti alle telecamere di Amici.