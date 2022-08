Arisa regina del deserto: nel video di ‘Tu mi perdición’ balla vestita di pizzo e perle Arisa ha pubblicato il video del nuovo brano, Tu Mi Perdicion, in cui si trasforma in una creatura fiabesca, un po’ amazzone e un po’ sirena.

A cura di Beatrice Manca

Immagini via Instagram



Arisa ha appena compiuto 40 anni e, per festeggiare, ha annunciato ai fan una sorpresa: l'uscita del video di Tu mi perdición, il brano in lingua spagnola che segna il suo ritorno nelle radio. Nel video Arisa cambia ancora stile: è una regina del deserto con i capelli lunghissimi e scintillante di gioielli. Tra corsetti strappati, stivali cuissard e mantelli di pizzo rosso Arisa strizza l'occhio allo stile bohemien, ma in versione eccentrica e glamour.

I look di Arisa nel video di Tu Mi Perdición

Nel videoclip diretto da Corrado Podda Arisa sembra uscita da un'antica leggenda: una piratessa o una creatura soprannaturale apparsa come un miraggio nel deserto. Ha i capelli lunghi, indossa stivali in pelle altissimi e cavalca indossando solo un corsetto bianco strappato, con gioielli dorati firmati Ilaria Demo De Lorenzi. In un'altra scena invece indossa un abito lungo trasparente ed esce dall'acqua come una sirena, con lunghi orecchini di perle (riprese anche dalla manicure con applicazioni gioiello).

Un’immagine dal video Tu Mi Perdicion di Arisa

Il look simbolo del video, però, è il completo in pizzo rosso, uno dei colori preferiti della cantante: Arisa balla con pantaloni a vita bassa semitrasparenti e un top con oblò sul seno. Il tocco drammatico è dato dall'ampio mantello in pizzo che avvolge la sua figura illuminata dalle torce. La quintessenza della passione e della sensualità sprigionate dal brano.

Arisa nel video di Tu mi perdicion, immagine dal video

Chi ha vestito Arisa nel nuovo video

I look di Arisa nel nuovo videoclip sono stati curati da Salvatore Vignola. il designer e stylist ha trasformato Arisa in una creatura fiabesca: una sirena coperta di gioielli d'oro, con abiti fluttuanti, un'amazzone che cavalca con alti stivali e mani ricoperte di anelli. Bianca Bagnoli si è occupata del trucco, mentre Antonia Ninni ha acconciato i capelli neri di Arisa.La cantante ha condiviso una piccola anteprima sul suo profilo Instagram, lasciando i fan a bocca aperta. La regina delle trasformazioni ha fatto centro ancora una volta.