Arisa gioca coi filtri: “Posso essere chi voglio, non mi nascondo, i social sono un gioco” Arisa si trasforma in Kim Kardashian e ricorda a tutti che i social sono solo un gioco e non dovrebbero mai prendere il sopravvento sulla realtà.

A cura di Giusy Dente

Labbra carnose, viso liftato e levigato senza pori in vista perfettamente liscio e privo di imperfezioni, occhi da gatta dalle lunghe ciglia curvate vero l'alto, sguardo magnetico, sopracciglia del tutto simmetriche e delineate con precisione millimetrica: decisamente c'è lo zampino di un filtro qui! Arisa nelle ultime Instagram Stories si è divertita a usarne uno molto gettonato sui social, che enfatizza quelle caratteristiche del viso su cui puntano moltissime influencer, sempre più ossessionate dalla cosiddetta "perfezione" e pronte a tutto pur di raggiungerla. Dal make-up alla chirurgia ai filtri, i social hanno incentivano l'omologazione: tutti uguali, sulla base di una serie di stereotipi di bellezza che non contemplano "difetti".

Arisa come Kim Kardashian

Il filtro utilizzato da Arisa ha reso la cantante molto simile a Kim Kardashian, regina delle influencer e fashion icon per eccellenza, donna che sulla sua immagine e sul suo corpo ha investito moltissimo. E oltre che per il suo stile di vita lussuoso, la famiglia chiacchierata, la carriera imprenditoriale di successo, di lei si è sempre molto parlato anche il relazione alla chirurgia estetica. Dal canto suo, lei ha sempre smentito il ritocco al lato B, ma sicuramente la sua fisicità ha fatto avanzare un nuovo ideale di donna, dalle forme più prorompenti ed esagerate rispetto a quelle viste prima di lei, quando ad andare per la maggiore erano modelle dal fisico più longilineo.

Ogni epoca ha i suoi standard: il problema è quando diventano un'ossessione, considerati gli unici possibili. È quello che preoccupa oggi, quando complici anche i social si è assistito a un'omologazione in nome del raggiungimento della perfezione. Sui social tutti esibiscono visi perfetti, corpi perfetti, visi perfetti: distinguere il vero dal falso può diventare difficile a lungo andare, soprattutto per le personalità più fragili, in cui si innesca un pericoloso sentimento di inadeguatezza.

Arisa è una donna oggi molto più consapevole di sé, più padrona del proprio corpo e fiera della propria unicità: non è schiava dei giudizi altrui, non sente più il bisogno di compiacere e assecondare il prossimo a tutti i costi. Da paladina della body positivity, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di mostrarsi struccata e al naturale. Anzi, quando è stata accusata di abusare del fotoritocco ha risposto a tono.

L'utilizzo del filtro in questi giorni è stato fatto unicamente in chiave scherzosa, ma qualcuno non ha apprezzato e l'ha appellata col termine "boomer". Questa parola si usa solitamente per la generazione nata intorno agli anni Sessanta, coloro che non sono cresciuti con la tecnologia a portata di mano e che hanno imparato a usarla da adulti: per questo, oggi, in questo eccesso di social e virtuale, ne fanno magari un uso un po' "superato", non proprio al passo coi tempi.

Non particolarmente offesa dal termine, che anzi ha accolto e accettato con ironia, la cantante ha speso comunque qualche parola per riflettere sull'utilizzo dei social, su quanto siano capaci di distorcere completamente la realtà. "Sono boomer con orgoglio. Posso essere boomer. Posso essere chi voglio e cosa voglio, in ogni momento, non mi nascondo dietro un dito. Nella vita erte cose devono rimanere un gioco, quando le prendiamo troppo sul serio prendono il sopravvento su ciò che conta davvero. E questi social se non li prendi per scherzare, veramente…ci siamo fatti fottere" ha detto Arisa.