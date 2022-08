Arisa pubblica la foto nuda non ritoccata e risponde alle critiche sessiste La foto senza veli di Arisa ha scatenato gli haters. Molti l’hanno accusata di aver usato troppo fotoritocco, altri si sono lanciati in offese gratuite e commenti sessisti, dandole della poco di buono. La cantante ha risposto a tono ad entrambi.

Ero romantica è il titolo del nuovo album di Arisa. La parola chiave di questo lavoro e forse anche di questa fase della vita della cantante è "dualismo", non inteso come contrapposizione ma come convivenza. Il disco è strutturato tra due tipologie di brani: ballate sentimentali e canzoni più ritmate, che coesistono completandosi l'una con l'altra, trovando un senso nella loro compresenza. L'artista stessa in questo momento sembra essere più consapevole di sé, delle proprie mille sfaccettature, di quella complessità a lungo negata pur di ottenere l'approvazione altrui. L'accettazione, poi, ha capito che doveva trovarla dentro di sé: e così è cominciata la sua rinascita, un percorso culminato proprio in questo ultimo lavoro discografico. La 39enne ha imparato ad amarsi e non si sente più sbagliata. Lo ha ribadito nel suo ultimo post, in cui ha posato nuda celebrando la propria unicità ammettendo di sentirsi uomo e donna insieme.

Arisa criticata per la foto senza veli

Arisa ha spiegato perché si sente rappresentata sia dal maschile che dal femminile, due anime che sente entrambe sue e che le danno un'identità che non percepisce come sbagliata. Si sente donna: complessa, femminile, amorevole. Ma si sente anche uomo: rude per certi versi, forte, pronta a lottare proprio in nome di quei valori che la società contemporanea, machista e maschilista, tende invece a sopprimere.

Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua puttana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo.

La foto senza veli è stata condivisa per celebrare la Rinascita. Ma le è costata cara: non tutti hanno compreso il suo bisogno di raccontarsi in modo veritiero, senza filtri e sincero, libero da qualunque vincolo. La cantante è stata attaccata su due fronti. Da un lato c'è chi ha insinuato il dubbio del fotoritocco. A questi haters ha risposto condividendo la foto originale (leggermente diversa), senza alcuni zampino di Phototoshop: "Ora siete contenti?".

Ma i commenti peggiori sono stati quelli di chi le ha rivolto parole sessiste. L'insulto più gettonato, come sempre quando si vuole sminuire una donna, è quello della poco di buono: è una vera e propria violenza verbale, che chiama in causa la sfera sessuale perché considerata particolarmente umiliante e mortificante. Da chi critica i capelli troppo corti a chi giudica il fisico troppo magro, c'è una lunga sfilza di commenti in cui l'unico scopo è offendere gratuitamente.

Molti sottolineano la ricerca di visibilità della cantante, che peccando di esibizionismo mostrerebbe le sue grazie piuttosto che far ascoltare la sua voce. A tutti loro la cantante, ha risposto direttamente dal suo luogo di villeggiatura. Si trova in Calabria e da lì ci ha tenuto a tranquillizzare i fan e follower che l'hanno sempre sostenuta: "Non vi preoccupate, è tutto a posto. Sono troppo fica".