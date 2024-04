video suggerito

Scarabeo cambia volto: perché la nuova versione dell'iconico gioco è meno competitiva Scarabeo, l'iconico gioco da tavola basato sulle combinazioni di parole e numeri, cambia volto: ecco per quale motivo la nuova versione vuole essere meno competitiva.

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte avete trascorso una serata tra amici alle prese con una partita a Scarabeo? Da oltre 75 anni è tra gli intrattenimenti più amati al mondo e non sorprende che i suoi giochi di parole e di numeri vengano considerati ancora oggi un cult. La cosa che in pochi si sarebbero aspettati è che presto avrebbe cambiato volto. È proprio quanto accaduto di recente: la casa produttrice Mattel ha infatti annunciato che presto arriverà sul mercato una nuova versione del gioco, il cui obiettivo è essere più inclusiva e meno competitiva. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul "nuovo" Scarabeo.

Come si gioca a Scrabble Together

La nuova versione di Scarabeo si chiama Scrabble Together ed è firmata Mattel. Mantiene intatto il suo tratto distintivo, dunque continua a chiedere ai concorrenti di sfidarsi a colpi di combinazioni di parole, dando la vittoria a chi raggiunge il punteggio più elevato. La particolarità, però, sta nel fatto che include un tabellone inedito a doppia faccia: da un lato c'è la versione classica del gioco, dall'altra una variante collaborativa e accessibile anche a coloro che non sono bravi con i giochi di parole. Cosa significa? Che invece di competere, i giocatori collaborano per completare gli obiettivi richiesti, servendosi anche di carte di aiuto nel caso in cui abbiano necessità di assistenza.

Le nuove generazioni non vogliono essere competitive

L'obiettivo della nuova versione dell'iconico Scarabeo è riunire le persone, dicendo addio a ogni forma di sfida e di competitività in un momento ricreativo. Stando a delle ricerche condotte da Mattel, infatti, tra le nuove generazioni il concetto di competitività sarebbe in drastico declino, i rappresentanti della Gen Z preferirebbero la collaborazione e il lavoro di squadra. Ray Adler, responsabile globale dei giochi dell'azienda, ha spiegato: "Scarabeo ha resistito alla prova del tempo ed è uno giochi da tavolo più popolari della storia. Vogliamo garantire che continui a essere inclusivo per tutti, anche per coloro che si sono sentiti un po' intimiditi dai suoi giochi di parole". Scrabble Together sarà disponibile in tutta Europa ma non anche negli Stati Uniti, visto che Mattel non ne detiene la licenza.