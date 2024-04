Quali sono i sei uffici più stravaganti al mondo e dove si trovano

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Uno scorcio della sede di Huawei

Edifici surreali, opere di design davvero suggestive. Non stiamo parlando di mete turistiche ma di alcune sedi di lavoro piuttosto particolari. L'ultima in ordine di tempo è stata il nuovo campus di Huawei, l'azienda tech cinese, che ha aperto nel Guangdong. Da Meta a Facebook, passando per Microsoft, soprattutto i colossi tecnologici hanno uffici che sono in primis opere architettoniche. Spesso, non dobbiamo dimenticarlo, gli stessi edifici diventano un (altro) modo per competere con i rivali e i diretti concorrenti. Scopriamo quindi le 8 sedi più incredibili al mondo.

Un castello nel campus di Huawei

1.Huawei, Cina

Il Campus Ox Horn dell'azienda tech Huawei sorge nei pressi di Shenzhen, una megalopoli da 13 milioni di abitanti che collega Hong Kong alla Cina Sud-orientale. La città si trova nella regione del Guangdong, considerato il polo tecnologico del Dragone. Il campus diventerà il luogo di lavoro per 25mila persone ed è composto da 108 edifici:è di fatto una mini città, suddivisa in 12 quartieri.

Uno dei quartieri riprodotti nel campus

Mentre Shenzhen è la classica città contemporanea fatta di grattacieli a vetro, ogni quartiere riproduce varie città nel mondo come Verona, Bologna, Bruges e Oxford, collegati da tram elettrici. Troviamo castelli, ponti, piazze con fontane, come in una qualsiasi città europea. Il campus è dedicato all'area research and development dunque non al centro di produzione ma a quello di progettazione. Dei 180mila dipendenti di Huawei circa il 45 % lavora in questa città-campus.

La vista dall'alto di uno dei quartieri

2.Apple, California, Stati Uniti

Come le grandi aziende tech, Apple ha sede nella Silicon Valley in California. Inaugurata nel 2017 a Cupertino, Apple Park ha la forma di un cerchio perfetto: un grande anello di 260mila metri quadrati che ospita più di 10mila dipendenti. Ha sostituito la sede originale in 1 Infinite Loop, inaugurato nel 1993. La struttura si alimenta con energia rinnovabile, visto che è ricoperta da pannelli solari, ed è circondato da un grande parco ricco di alberi. Sicuramente pioneristica e all'avanguardia, la sede è la più grande opera privata al mondo costata più di 4 miliardi di dollari.

Apple Park

Il design impedisce di vedere a primo impatto le strade e i parcheggi sotterranei: l'Apple Park è una struttura dalle pareti interamente in vetro e non mancano aree veri con stagni e alberi da frutto ispirati ai frutteti della California. Steve Jobs ha voluto fortemente questa sede scegliendo personalmente il design interno minimal, in pieno stile Apple. All'esterno si trova lo Steve Jobs Theater, dove Apple tiene la presentazione dei prodotti

Apple Park a Cupertino

3.Google, California, Stati Uniti

Googleplex è il quartiergenerale della società di Google, Alphabet Inc, e si trova a Mountain View, in California. Si tratta di una sede gigantesca di circa 190mila metri quadrati: tuttavia, è la sede più grande di Google, dopo quella di New York City. Googleplex è sia un gioco di parole, sia l'unione tra google e complex. Da fuori è un edificio in vetro come molti altri uffici, ma dentro è arredato come un campus universitario con sale da biliardo, bar, campi da beach volley, divani rossi, ambulatori medici e saune benessere.

Una sala da biliardo nel Googleplex

4.Meta, California, Stati Uniti

Restiamo in California spostandoci però verso Menlo Park dove si trova l'azienda proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp, Meta. Dopo anni trascorsi a Palo Alto, sempre nello stesso Stato, il quartier generale si è spostato a 1 di Hacker Way, noto anche come il campus di Facebook. In questo campus lavorano circa metà dei 27mila dipendenti di Meta. La piazza principale si chiama hacker square: qui si trova uno schermo che comunica gli eventi aziendali e tramite il quale avvengono le comunicazioni di Mark Zuckerberg. L'effetto è piuttosto distopico.

L'insegna all'ingresso di Menlo Park

I ponti pedonali collegano gli edifici ricordano il Golden Gate Bridge. Non mancano i ristoranti, il barbiere, una banca, un ristorante e un'officina per le biciclette. C'è anche uno shop dedicato a tutto il merchandising relativo a Facebook.

Il grande schermo al centro della sede di Meta

5.Walt Disney Studios, California, Stati Uniti

Il quartier generale di Topolino si trova a Burbank, in California: qui il mondo di Walt Disney prende vita, come si può intuire già dalla facciata composta da colonne sopra le quali troviamo i 7 nani di Biancaneve. La sede venne costruita alla fine degli anni Trenta per voler di Walt Disney e del fratello Roy. Tra gli edifici che si trovano nei Walt Disney Studios troviamo il Team Disney Building, che contiene l'ufficio del CEO e dei membri del CDA, ed è quello con la facciata "sorretta" dai 7 nani. Il Roy Disney Animation Building, invece, è la sede della Walt Disney Animation Studios. Poi c'è l'edificio principale che è l'Animation Building dove sono stati creati personaggi come Dumbo, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, La carica dei 101.

Gli Walt Disney Studios

Un altro edificio altamente simbolico è la Water Tower che contiene 150mila litri d'acqua: torri simili si trovano anche negli studi della Paramount e della Warner Bros e servivano per assicurare una riserva idrica sufficiente a spegnere eventuali incendi.

Walt Disney Studios a Burbank in California

6. Solomeo, il borgo del cashmere di Brunello Cucinelli

L'esperimento di Brunello Cucinelli si ricollega in qualche modo alle sedi di lavoro che diventano luoghi di aggregazione: l'opera dell'imprenditore italiano, però, è più ampia visto che, riscoprendo le sue origini e la sua terra, ha ristrutturato un borgo medievale, Solomeo. Situato nel Comune di Corciano, in provincia di Perugia, dove ha sede dell'azienda, il borgo conta qualche centinaio di abitanti ed è stato fondato nel 12esimo secolo.

Solomeo, borgo del cashmere | Foto sito web Brunello Cucinelli

Il borgo è situato in quella che nel Medioevo era la strada che collegava Perugia a Castiglion del Lago. Il centro abitato di Solomeo è Villa Solomei, intorno alla quale si trovavano un palazzo, dodici "domus" e la chiesa di San Bartolomeo. Nel corso del Trecento la Villa viene fortificata diventando il castrum Solomei ed edificato nel 1391 da Meo di Giovanni. A metà degli anni Ottanta, Brunello Cucinelli sceglie di recuperare e dare nuova vita a uno dei borghi che hanno segnato la sua tradizione, facendolo diventare il centro della sua Fondazione, anche se per decenni il castello ha ospitato le attività del brand.

Una veduta dall'alto | Foto Brunello Cucinelli