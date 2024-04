Isabella Rossellini sfila in passerella a 71 anni: incanta il pubblico allo show di Pucci a Roma

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Isabella Rosselini

La sfilata di Pucci a Roma è stata un'esplosione di colori. Nella splendida location di Palazzo Altemps, edificio del 15esimo secolo che sorge in piazza sant'Apollinare, a pochi passi da piazza Navona, ha sfilato la collezione chiamata Very Vivara. Si tratta del secondo show curato dalla designer Camille Miceli, nominata Direttrice Creativa della Maison nel 2022, acquistata interamente da LVMH tre anni fa. A illuminare la sfilata è stata l'attrice Isabella Rossellini, che con la sua grazia senza tempo ha incantato i presenti.

L'omaggio alla stampa Vivara e a Emilio Pucci

La collezione presentata da Miceli è un tributo alla stampa Vivara, un pattern che ha fatto la storia del marchio Emilio Pucci oggi noto solo come Pucci. I colori dell'azzurro, del bianco e del rosa si muovono insieme formando un caleidoscopio di tonalità ispirate a quelle del Mediterraneo. Le sfumature pastello diventate simbolo di Pucci sono state ideate proprio dal celebre marchese nella sua terra d'origine, Napoli, a metà degli anni Sessanta: Vivara, infatti, è il nome di un'isola nel golfo napoletano e fa parte del gruppo delle isole Flegree.

Vittoria Ceretti nella nuova campagna di Pucci Very Vivara

Il marchese, che era anche aviatore, la scoprì mentre era in volo negli anni Quaranta e da lì il marchio ha sviluppato la sua identità attorno a quei colori pastello e al legame con il mare. La stampa, inventata nel 1965, torna oggi negli scatti del fotografo Mario Sorrenti, che ha ritratto la top model Vittoria Ceretti in una campagna che riporta Pucci agli albori della sua storia. Durante lo show Very Vivara, però, gli occhi sono stati tutti per Isabella Rossellini.

Isabella Rossellini chiude lo show di Pucci

Isabella Rossellini modella da Pucci a 70 anni

Isabella Rossellini a 71 anni è ancora un'icona di bellezza ed eleganza. L'attrice, da poco tornata a recitare in La Chimera di Alice Rohrwacher, ha fatto la sua comparsa durante lo show a Palazzo Altemps a Roma. La sfilata omaggio alla stampa Vivara ha visto il ritorno in passerella anche della super modella Christy Turlington, ma a stupire tutti è stata l'attrice italiana, che ha chiuso lo show. Rossellini era raggiante in un abito-mantella ampio e interamente realizzato con stampa Vivara. L'attrice, sorridente e luminosa, ha salutato il pubblico anche con la Direttrice Creativa Camille Miceli.

Isabella Rossellini con Camille Miceli

Per Rossellini si tratta di una lunga storia d'amore con Pucci: da sempre estimatrice del marchese stilista, l'icona e il mito dell'attrice si è alimentato anche grazie ai servizi fotografici in cui metteva in mostra il suo stile unico e istrionico. Sulla copertina di Vogue Italia nel settembre 1990, Rossellini è stata fotografata da Steven Meisel mentre indossava abiti Pucci su uno sfondo Vivara. Un ritorno alle origini, sia per il brand che per la diva.

Isabella Rossellini sulla copertina di Vogue Italia 1990 | Foto Steven Meisel