Stefano De Martino torna con STEP nel 2023: “Nuove puntate a marzo, slitta That’s my jam” Il programma, dopo il successo ottenuto su Rai2 (oltre l’11% di share), potrebbe tornare in onda già a febbraio con sette nuove puntate. Destinato a slittare l’arrivo di That’s My Jam.

A cura di Andrea Parrella

Tra le certezze che la stagione televisiva ha rafforzato c'è sicuramente quella di Stasera Tutto è Possibile. Lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino ha ottenuto un grande riscontro di pubblico con la nuova stagione, superando l'11% di share in una serata complessa come quella del lunedì, tra fiction e Grande Fratello Vip in onda in contemporanea. Numeri che hanno evidentemente convinto Rai2 a confermare il programma per una serie di 7 puntate da mandare in onda il prossimo inverno, precisamente a febbraio.

Torna STEP per sette puntate

Ne dà notizia TvBlog, che anticipa il ritorno di Stasera Tutto è Possibile confermando interamente il cast del programma, da Biagio Izzo a Francesco Paolantoni, passando per le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Nathalie Guetta. Una compagnia di giro, come l'ha definita De Martino in un'intervista rilasciata di recente a Fanpage.it: "È un programma che mi diverte tantissimo. Negli anni si è creata una comitiva, riusciamo ad andare al lavoro senza preparare troppe cose. È una trasmissione che non pretende di essere straordinaria, ma semplicemente si pone l'obiettivo di alleggerire. Di questi tempi è un lusso". Proprio sul sodalizio con Paolantoni e Izzo aveva aggiunto:

È stato molto naturale. Biagio e Francesco hanno una carriera lunghissima, non so se sia una rinascita ma sicuramente una ricollocazione televisiva, visto che entrambi fanno cinema e teatro in continuazione da anni. Erano ospiti già nelle edizioni condotte da Amadeus e io ho trovato questa sintonia con Biagio quando era capocomico a Made in Sud nei due anni in cui l'ho condotto, ne è nata un'amicizia. Francesco l'ho conosciuto in corsa durante quell'esperienza e siamo riusciti a creare questo meccanismo da comitiva, penso anche anche a Nathalie Guetta. Molti si chiedono se certe cose che io domando siano scritte, ma vengono fuori da conversazioni, dalla conoscenza. A quel punto non è più lavoro, è vita.

Slitta That's my jam

Il ritorno di Stasera Tutto è Possibile dovrebbe avvenire a marzo 2023, dopo Sanremo, in onda come sempre al lunedì sera per sette puntate. Le registrazioni, stando a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbero avvenire tra gennaio e febbraio. Un impegno per De Martino che, con ogni probabilità, porterà allo slittamento di That's My Jam, format americano condotto da Jimmy Fallon che il conduttore partenopeo avrebbe dovuto ereditaree che nelle scorse settimane stava incontrando lungaggini produttive: "In America hanno uno studio molto grande e sofisticato – aveva detto De Martino – e siamo alla ricerca di una situazione similare per rendere al meglio un format che non può essere cambiato nella sua struttura".