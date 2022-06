Stefano De Martino erede italiano di Jimmy Fallon: quale sarà il nuovo show musicale su Rai 2 Dopo gli impegni estivi in coppia con Andrea Delogu, Stefano De Martino potrebbe tornare in autunno con un nuovo show musicale in prima serata su Rai 2. Si tratta della versione italiana di That’s My Jam, il format americano ispirato agli spezzoni musicali del Tonight Show di Jimmy Fallon, condotto dallo stesso volto iconico della tv americana.

La Rai sta preparando un solido schieramento in vista della prossima stagione televisiva. L'intrattenimento della tv pubblica vedrà scendere in campo veri e propri cavalli di battaglia, dalla novità di Alessia Marcuzzi che torna in Rai dopo il divorzio da Mediaset, alla riconferma di Stefano De Martino, ormai una certezza per la tv pubblica. Per il conduttore, che in questi mesi sarà impegnato insieme ad Andrea Delogu con lo show musicale Tim Summer Hits Estate, ci sarebbe già in serbo un nuovo entusiasmante progetto.

La versione italiana di That’s My Jam di Jimmy Fallon

Stimatissimo dal direttore Stefano Coletta, Stefano De Martino potrebbe diventare presto l’erede italiano di Jimmy Fallon, star della tv americana. Stando alle in discrezioni rivelate da Massimo Galanto su Tvblog infatti, per il conduttore partenopeo ci sarebbe in programma un posto in conduzione di un nuovo show, ovvero la versione italiana del format That’s My Jam, show della NBC. Dovrebbe essere Banijay ad occuparsi della produzione italiana.

Si tratta di un gioco musicale con due squadre di celebrità che si sfidano tra loro, ispirato agli spezzoni che vanno in onda a serata inoltrata nell'ambito del Tonight Show di Jimmy Fallon, come "Mixtape Medley Showdown", "Slay It, Don't Spray It" e "Wheel of Musical Impressions", popolari anche su YouTube. Tanto di successo da riproporli in un nuovo contenitore in prima serata. Dopo il lancio a novembre 2021 con una puntata speciale alla quale hanno partecipato tra i tanti Ariana Grande, John Legend e Rita Ora, il game show è stato proposto con altri 5 appuntamenti a gennaio 2022. Forte di un successo trainato dalla seconda serata di Jimmy Fellon, volto iconico della tv statunitense, è già stato annunciato il rilancio di una seconda stagione.

Stefano De Martino con quattro programmi sulla Rai

De Martino piglia tutto. Se quest’ultimo progetto prendesse forma, si tratterebbe del quarto contenitore per lui che è ormai onnipresente sulla Rai. In questi mesi sarà in collegamento da Piazza del Popolo a Roma perché insieme ad Andrea Delogu condurrà il sopracitato programma musicale, ma non solo. Presto De Martino tornerà anche alla guida di Stasera tutto è possibile, mentre a metà novembre andrà in onda la seconda edizione di Bar Stella, in seconda serata su Rai 2, per tre volte alla settimana: il martedì’, il mercoledì e il giovedì.