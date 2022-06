Maurizio Costanzo chiede a Stefano De Martino come va con Belén, la risposta imbarazzata Durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, il conduttore ha chiesto a Stefano De Martino come procedessero le cose con Belén Rodriguez, di fatto confermando che fossero tornati insieme.

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono tornati insieme, Lo ha confermato, leggermente imbarazzato, il diretto interessato durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ospite del giornalista, l’ex ballerino lanciato da Maria De Filippi è stato colto di sorpresa da una domanda di Costanzo che gli ha chiesto come procedessero le cose con Belén. In più di un’occasione, Stefano si è ritrovato a spiegare pubblicamente di non avere alcuna intenzione di parlare della sua vita privata e del rapporto con la donna che fino a qualche mese fa è stata la sua ex moglie. In questa circostanza, tuttavia, De Martino non si è sottratto.

La risposta di Stefano De Martino su Belén

“Come procedono le cose con Belén?”, ha chiesto a sorpresa Costanzo a Stefano. E De Martino, sebbene visibilmente imbarazzato, ha risposto: “Bene, bene”, scatenando gli applausi del pubblico in studio. Poi ha aggiunto: “Come diceva una canzone, tutto il resto è vita”.

Stefano De Martino: “Per Luna Marì sono uno zio”

Stefano ha confermato l’intesa ritrovata con la ex moglie di recente, quando ha raccontato in un’intervista di stare vivendo un momento particolarmente soddisfacente sotto il profilo personale. E a proposito della figlia nata dal legame tra Belén e Antonino Spinalbese, ha aggiunto: “Luna Marì è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”. Parole importanti che hanno chiarito la nuova dimensione familiare ritrovata dai due. Una dimensione che De Martino ha descritto così: