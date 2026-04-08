Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari Tuoi

Fanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d’eccezione. Gianni Morandi e Jovanotti giocheranno con Stefano De Martino nell’access di Rai1.

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Che Affari Tuoi non sia più solo un gioco, ma anche e soprattutto show, è cosa evidente da quando alla guida del programma c'è Stefano De Martino, elemento trova conferma nella presenza di due ospiti d'eccezione: Gianni Morandi e Jovanotti.

La puntata speciale di Affari Tuoi del 10 aprile

Fanpage è in grado di anticipare che venerdì 10 aprile andrà in onda un appuntamento speciale di Affari Tuoi, con i due artisti che prenderanno parte al programma in qualità di concorrenti. Una puntata anomala, in onda però nella fascia tradizionale dell'access prime time, quella in cui si concentra il maggior numero di spettatori nel corso dell'intera giornata. Morandi e Jovanotti tenteranno così di puntare al pacco da 300mila euro come uno qualsiasi dei concorrenti del programma, con il premio finale che andrà in beneficenza.

Prove tecniche di Sanremo?

Ma la presenza di Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi stuzzicherà senza dubbio in ottica Sanremo 2027. Per quanto lontana sia la prossima edizione del Festival, affidata dalla Rai a Stefano De Martino in qualità di conduttore e direttore artistico, la sensazione è che l'azienda intenda investire tutte le sue forze per trasformare l'edizione del prossimo anno in un momento cruciale per il futuro della kermesse.

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Inevitabile vedere in due figure come Morandi e Jovanotti dei nomi eccellenti per la riuscita della manifestazione. Il primo per la sua esperienza passata da conduttore, co-conduttore e concorrente, il secondo per avere accompagnato lo stesso Morandi nel 2022 in una serata duetti che li vide trionfare e, dall'altro lato, per essere uno di quei nomi attesi da anni all'Ariston in una veste differente, si tratti della conduzione o della gara. Un'ipotesi, quella della partecipazione a Sanremo con De Martino, che era stato lo stesso Morandi ad escludere nei giorni scorsi, intervistato per il lancio del suo tour, ma chissà che non possa cambiare idea.