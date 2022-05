Stefano De Martino: “Io e Belen stiamo di nuovo insieme? Sì, ma non ci risposeremo” Stefano De Martino ha confermato il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Nel corso di un’intervista, alla domanda: “State ancora insieme, giusto?”, il conduttore ha risposto: “Sì” e ha poi svelato se sposerebbe una seconda volta la showgirl argentina, mamma di suo figlio Santiago.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano De Martino è tornato a parlare, ancora una volta, del rapporto che ha oggi con Belen Rodriguez. Negli ultimi tempi alcuni indizi social e scatti che li ritraevano insieme hanno fatto pensare a un evidente riavvicinamento tra loro. E ora il conduttore, pronto al suo debutto come attore nel film Il giorno più bello, ha confermato il loro ritorno di fiamma in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Cosa ha detto Stefano De Martino su Belen Rodriguez

Dopo i numerosi scatti dei paparazzi e le rispettive storie Instagram, che li ritraevano sempre più spesso insieme, come a Pasqua o in occasione del ponte del Primo Maggio, Stefano De Martino ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la showgirl argentina. Di recente poi sono anche apparsi uno accanto all'altra sul palco dell'ultima puntata de Le Iene, andata in onda mercoledì 25 maggio, facendo sognare il pubblico ancora una volta. Alla domanda "State di nuovo insieme, giusto?", il conduttore ha risposto:

Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro.

Stefano De Martino svela se sposerebbe ancora Belen Rodriguez

Nel corso dell'intervista, l'ex ballerino ha parlato anche del suo matrimonio con Belen, avvenuto nel 2012. Sono passati dieci anni esatti, durante i quali il loro amore è finito, arrivando fino al divorzio, del quale De Martino dice: "Non ne sono sicuro, ma credo di sì, abbiamo divorziato". E sulla possibilità di sposare una seconda volta la mamma di suo figlio, che in questi anni ha avuto un'altra figlia, Luna Marì, dalla relazione con Antonino Spinalbese, ha rivelato: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!".