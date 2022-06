Intrattenimento Rai 2022/23: la sfida Marcuzzi, la riconferma De Martino, la certezza di Mara Venier La presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2022/2023 mostrano novità e riconferme. Dall’atteso esordio di Alessia Marcuzzi con Boomerissima, ad una presenza rafforzata di Stefano De Martino che tenta la prima serata musicale. Dalla riconferma di Drusilla al ritorno di Elisa Isoardi.

A cura di Giulia Turco

Presentati i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2022/2023. Tante le riconferme ma anche le novità, a partire dall'atteso ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi con il nuovo show Boomerissima. Sempre più presente è Stefano De Martino, che aggiunge il tassello della prima serata con Sing, sing, sing, il nuovo show musicale erede del format americano di Jimmy Fallon. Alessandro Cattelan torna alla modalità late show in seconda serata su Rai 3 con EPCC, mentre Drusilla Foer viene riconfermata nel pre serale con il suo Almanacco del giorno dopo. Torna Elisa Idoardi e Mara Venier si riconferma per una nuova edizione di Domenica In.

Le riconferme del daytime

Dal 12 settembre si torna su Rai 1 con Uno Mattina, il contenitore condotto da Monica Giandotti che al momento risulta ancora senza un volto per la prossima stagione.

A seguire torna la presenza rassicurante di Antonella Clerici ai fornelli con È sempre mezzogiorno, mentre nel pomeriggio di Rai 1 Serena Bortone si propone di portare ad Oggi è un altro giorno sempre più ospiti di respiro internazionale. A seguire l’immancabile appuntamento di Alberto Matano con La vita in diretta.

Su Rai 2 torna a l’appuntamento con I Fatti Vostri, con la conduzione riconfermata di Salvo Sottile e Anna Falchi e le Storie Italiane di Eleonora Daniele che festeggia la decima edizione del suo programma.

Come già anticipato si allungherà fino al 30 ottobre Reazione a Catena di Marco Liorni nel pre serale che anticipa il Tg1, che dal 31 ottobre tornerà ad ospitare L’Eredità di Flavio Insinna, affiancato dalla coppia di professori Samira Lui e Andrea Cerelli.

Si riconferma regina della domenica Mara Venier, che torna per una nuova edizione al timone della sua Domenica In a partire dal 18 settembre. Paola Perego e Simona Ventura invece replicano l’esperienza di Citofonare Rai 2 della domenica mattina.

(Alberto Matano)

Le novità del daytime

Tra le novità del prime time c’è senz’altro l’atteso ritorno di Elisa Isoardi, che spicca nella domenica pomeriggio di Rai 3 con Vorrei dirti che, lo show che la vedrà in giro per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Ogni domenica alle 15, dall’11 settembre.

Novità anche per Rai 2 che dal 12 settembre alle 17 accoglierà Mia Ceran e il suo esperimento Nei tuoi panni, un docureality che farà luce sulle famiglie italiane, oltre a Pierluigi Diaco che tenta un talent di parola che metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e deo loto nonni. Dal lunedì al venerdì alle 15.15.

(Elisa Isoardi)

Le riconferme del prime time con Drusilla Foer e della seconda serata

La stagione autunnale di Rai 1 si riconferma ricca di intrattenimento, ma anche di sport visto che tra novembre e dicembre ospiterà la Coppa del Mondo di calcio.

L’access prime time si riconferma di Amadeus con i suoi Soliti Ignoti, tutti i giorni alle 20.40 subito dopo il Tg1. Su Rai 2 invece tornea Drusilla Foer con la seconda edizione dell’Almanacco del giorno dopo, per dare seguito alla sua ironica e leggera rivisitazione dello storico format.

A seguire, tante le riconferme della prima serata a partire dal Tale e Quale di Carlo Conti in onda da venerdì 30 settembre con la riconfermata giuria composta da Lorella Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il sabato sera resta dominio di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle, in oda con la 17esima edizione da sabato 8 ottobre, con l’aggiunta di uno spin off “Ballando on the road”, un torneo collaterale per “gente comune”, on onda nella fascia pomeridiana.

In seconda serata su Rai 2 torna Francesca Fagnani con le sue Belve. Le sue interviste triplicano l’appuntamento e si concentrano in tre puntate settimanali in onda dal 25 ottobre il martedì, mercoledì e giovedì. Dal 22 novembre al 29 dicembre spazio invece al Bar Stella di Stefano De Martino che prenderà il suo posto nel triplice appuntamento del martedì, mercoledì, giovedì.

(Drusilla Foer)

Le novità di prime time e seconda serata con Marcuzzi e De Martino

Protagonista della prima serata di Rai 1 sarà Alessia Marcuzzi con il suo show Boomerissima in onda da martedì 22 novembre. Porterà in scena una sfida generazionale Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer con un varietà che racconta la cultura degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente.

Stefano De Martino sarà protagonista anche della prima serata del lunedì di Rai 2 dal 26 settembre con Sing Sing Sing, il format erede dello show musicale americano i Jimmy Fallon, che mescola momenti di intrattenimento e di spettacolo con toni da feel good comedy.

Dal 12 settembre Mara Maionchi conduce un nuovo programma che va in onda il lunedì e il martedì su Rai 2: Nudi per la vita è un inedito docureality in quattro episodi che nasce con la mission di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione.

Altra novità assoluta è Non sono una signora, lo show che apre sull’arte performativa delle Drag Queen, in onda il lunedì dal 7 novembre al 5 dicembre.

Nella seconda serata di Rai 2 spicca invece il ritorno di Alessandro Cattelan, che lascia l’esperimento del varietà per tonare ad un late show con interviste irriverenti e provocatorie, caratterizzate alla sua ironia dall’identità inconfondibile: E poi c’è Cattelan su Rai 2 va in onda dal 13 settembre il martedì, mercoledì e giovedì.

Novità del prime time di Rai 3 è invece il nuovo show di Cristiano Malgioglio Mi Casa es Tu casa, che prende ispirazione dal A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà. In questo caso però sarà il paroliere ad aprire le sue porte alle storie dei suoi ospiti. In onda da giovedì 1 dicembre.

(Alessandro Cattelan)

Le serate evento

Infine, Mara Venier condurrà una serata evento del suo Domenica In Show, in onda venerdì 16 settembre in prima serata su Rai 1. Un grande spettacolo in onda dagli studi Fabrizio Frizzi per celebrare l’avvio della nuova stagione televisiva.

Dopo il successo della passata edizione, Amadeus torna sabato 17 e 24 settembre e sabato 1 ottobre con tre serate evento di “Arena 60 70 80 e 90” in onda dal tempio della musica, l’Arena di Verona.

Gianni Morandi festeggerà i suoi 60 anni di carriera con una grande festa nella sua Bologna. Go Gianni Go va in onda lunedì 19 dicembre in prima serrata su Rai 1.