“Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai 2 con Boomerissima”, quando va in onda il nuovo show Stando alle indiscrezioni il nuovo varietà condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe andare in onda dal prossimo novembre in prima serata su Rai 2. Una sorta di operazione nostalgia in chiave ironica e divertente.

A cura di Giulia Turco

Così sembra ormai certo che Alessia Marcuzzi farà il suo ritorno in grande stile in casa Rai. Per la conduttrice, che ormai un anno fa si è chiusa alle spalle le porte di Mediaset, ci sarebbe pronto ad attenderla un programma tutto nuovo e pensato su misura per lei che andrà in onda in prima serata su Rai 2. Uno spazio di tutto rispetto nel palinsesto della tv pubblica quello riservato a Boomerissima, questo il titolo dello show, che rispecchia l’amato formato varietà con un volto di punta per un successo garantito.

In cosa consiste Boomerissima il nuovo show di Alessia Marcuzzi

Le indiscrezioni lanciate da Dagospia poi confermate da Tvblog parlano chiaro: la trattativa tra le parti sarebbe praticamente conclusa. Alessia Marcuzzi tornerà in tv il prossimo autunno, con una prima serata che ha il sapore di una rinascita per la conduttrice che viene da un anno di pausa dal piccolo schermo, durante il quale ha ritrovato se stessa e nuovi stimoli. Boomerissima, il nuovo show prodotto da Banijay Italia, sarà un contenitore di stampo nostalgico. Sei appuntamenti durante i quali verranno messe a confronto generazioni presenti e passate. Ci saranno esibizioni canore, ospiti sportivo e dello spettacolo, il tutto per rievocare in ogni puntata due anni che hanno lasciato il segno nella storia della tv italiana. L’appuntamento dovrebbe essere previsto per il martedì sera.

L'approvazione di Stefano Coletta

Alessia Marcuzzi è ben vista dal direttore Stefano Coletta al quale spetta l’organizzazione del palinsesto e la scelta dei programmi e dei volti dell’intrattenimento nel prime time. “Ho incontrato più volte Alessia Marcuzzi”, aveva fatto sapere nel corso di una conferenza stampa lo scorso 31 maggio. “Stiamo lavorando intanto per conoscerci. E lavoriamo intorno a un’idea in particolare. Ma per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione”. Legittimo, considerando che secondo le indiscrezioni il programma dovrebbe partire il prossimo novembre.