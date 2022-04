Arisa canta per l’Ucraina: l’abito nasconde sulla schiena nuda un messaggio di pace Arisa ha partecipato a una serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Rava, per raccogliere fondi da destinare all’Ucraina. La cantante si è esibita con un messaggio di pace scritto a caratteri cubitali sulla schiena.

A cura di Giusy Dente

Attualmente Arisa è impegnata in molti progetti, sia musicali che televisivi. Si sta dedicando con passione al lavoro, come ha sempre fatto e finalmente ha ritrovato la serenità sentimentale: prosegue a gonfie vele la frequentazione con Vito Coppola, il danzatore conosciuto a Ballando con le Stelle. Da partner nel ballo all'interno del programma sono diventati anche partner nella vita. Non sono fidanzati, ci stanno andando piano, come hanno raccontato ospiti di Mara Venier a Domenica in (dove si sono presentati con un look coordinato color rosso fuoco). Dopo l'esibizione a Pechino, in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi, Arisa è tornata ad esibirsi in Italia e per un'occasione davvero importante.

Arisa canta per la pace

Arisa ha dato il suo contributo a un'iniziativa della Fondazione Rava, organizzazione no-profit impegnata per aiutare bambini e adolescenti di tutto il mondo in condizioni di disagio e povertà. Ovviamente al momento l'attenzione è tutta sull'Ucraina, straziata dalla guerra. L'associazione ha organizzato un concerto di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all'accoglienza in Italia delle famiglie che stanno lasciando il loro Paese, nonché all'acquisto di materiale sanitario, a sostegno degli ospedali del posto. "Grazie per la possibilità di rendermi utile a progetti così importanti" ha scritto la cantante su Instagram, condividendo le foto della serata. Oltre a incantare con la sua voce ha lasciato tutti senza fiato col suo look elegantissimo, con un messaggio di pace scritto sulla schiena nuda.

Il look di Arisa

Alla serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Rava, Arisa ha indossato un elegantissimo abito lungo nero a maniche lunghe e scollo a barchetta, con schiena nuda e piccoli cristalli sull'orlo della scollatura posteriore. Il look, curato dal fashion stylist Nicola Pantano, è firmato Roberto Cavalli. La cantante ha impreziosito il look con scintillanti gioielli di un brand a lei molto caro, di cui ha già indossato le creazioni in passato: Pasquale Bruni.

Gli anelli, il bracciale e gli orecchini appartengono alla collezione Petit Garden. Al collo, il collier Aleluià in oro bianco e diamanti. La cantante ha portato il suo inno alla pace scrivendolo sulla schiena, in rosso: "Please no more war", in stampatello. Al di sotto, il simbolo iconico e virale creato dal disegnatore Gerald Holtom nel 1958: da allora rappresenta universalmente proprio l'antimilitarismo e il pacifismo.