Dakota Johnson è glamour con l’abito giacca: la schiena è nuda ma con la spina dorsale di cristalli Dakota Johnson ha partecipato al Tribeca Film Festival, distinguendosi per bellezza ed eleganza sul red carpet. Ha puntato sul total white sfoggiando un originale abito giacca: sul davanti è classico e “sobrio” ma dietro ha la schiena nuda decorata con una spina dorsale di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Dakota Johnson è un'indiscussa icona di bellezza e di stile e ogni volta che appare in pubblico riesce sempre a incantare tutti con la sua eleganza e con il suo stile glamour. Di recente è successo ancora: l'attrice si è ormai lasciata alle spalle gli outfit casual e minimal della sua Anastasia di 50 sfumature di grigio e ha dato prova di non avere rivali quando si parla di look fashion. Ieri sera era a New York ed è stata tra le protagoniste del Tribeca Film Festival, dove ha preso parte alla prima del film Cha Cha Real Smooth. Per l'occasione ha puntato tutto sul total white sfoggiando un originale abito abito giacca. La sua particolarità? Lasciava la schiena nuda ma decorata con una "spina dorsale" di cristalli scintillanti.

Il look "anatomico" di Dakota Johnson

Il film Cha Cha Real Smooth arriverà in anteprima su Apple TV+ il venerdì ma ieri sera è stato proiettato in esclusiva al Tribeca Film Festival. Tra le ospiti meglio vestite dell'evento non poteva che esserci Dakota Johnson, apparsa meravigliosa in total white. L'attrice ha puntato sullo stile glamour del brand Area, che per lei ha firmato un abito giacca monopetto portato senza reggiseno. Sul davanti era abbastanza sobrio e casto ma sulla parte posteriore nascondeva un dettaglio molto audace: la schiena nuda decorata con alcuni fili di cristalli argentati, posizionati in modo tale da formare una spina dorsale scintillante. Così facendo, Dakota ha seguito il trend dei look "anatomici" che da diversi mesi stanno spopolando sia in passerella che sui red carpet internazionali.

Dakota Johnson in Area

Dakota Johnson, lo chignon rivela gli ear-cuffs di diamanti

Per completare l'outfit candido Dakota Johnson ha aggiunto degli ulteriori dettagli brillanti: i décolleté col tacco a spillo erano in pvc trasparente ma con la punta tempestata di cristalli silver, mentre gli orecchini a multi cerchi effetto ear-cuff erano ricoperti di diamanti. La diva ha messo in risalto i gioielli glamour con l'acconciatura, ovvero uno chignon alto e messi portato con l'iconica frangia che le cadeva sulla fronte. Smokey eyes appena accennato sugli occhi, rossetto nude e profondi azzurri in primo piano: anche in fatto di make-up l'attrice ha curato il suo stile nei minimi dettagli, dando prova di non avere rivali in fatto di classe e di splendore.

Leggi anche A Venezia 2019 arriva Elodie: sul red carpet come una diva con abito di cristalli e schiena nuda