Anne Hathaway brilla con l’abito di paillettes: sfila con schiena nuda e serpente al collo Ieri sera Los Angeles ha ospitato un evento glamour organizzato dalla rivista Elle e tra gli ospiti noti c’era anche Anne Hathaway. L’attrice ha brillato con un sinuoso abito di paillettes, incantando tutti con maxi scollo sulla schiena e collana serpente.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Los Angeles si è tenuto uno degli eventi glamour e mondani più attesi dell'anno: la 29esima edizione di Elle Women in Hollywood Celebration. Le celebrities che hanno calcato l'esclusivo red carpet sono state moltissime, da Charlize Theron a Olivia Culpo, fino ad arrivare ad Hailey Bieber, e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Ad aver attirato le attenzioni dei media col suo look elegante e glamour è stata Anne Hathaway, apparsa meravigliosa in nero con un abito di paillettes e con una scintillante collana di diamanti a forma di serpente: ecco tutti i dettagli dell'outfit dell'attrice.

L'abito nero di Anne Hathaway

Da quando ha partecipato alle sfilate di New York al fianco di Anna Wintour (riproducendo così nella realtà una delle scene di Il Diavolo veste Prada), Anne Hathway appare sempre più spesso in pubblico. L'avevamo lasciata ricoperta di perle e cristalli alla prima del suo film, oggi la ritroviamo in versione glamour all'evento mondano firmato Elle. Per l'occasione ha indossato un lungo abito nero della collezione Primavera/Estate 2023 di Ralph Lauren, per la precisione un sinuoso modello a sirena tempestato di micro paillettes in tinta con la gonna lunga, le spalline larghe e una maxi scollatura posteriore che ha lasciato la schiena nuda.

Anne Hathaway in Ralph Lauren

Quanto costa la collana serpente di Anne Hathaway

Per completare il tutto Anne Hathaway ha scelto un paio di sandali neri col tacco a spillo e una collana scintillante che non può passare inosservata.

La collana Serpenti di Bvlgari

Si tratta del collier in oro bianco e diamanti della collezione Serpenti di Bvlgari che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 147.000 euro (anche se il prezzo varia a secondo della grandezza e del peso delle pietre preziose). Manicure bianco perla, capelli sciolti leggermente ondulati e frangia spettinata: la Hathaway ha dato prova per l'ennesima volta di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. In quanti sognano di sfoggiare la sua collana brillante almeno una volta nella vita?