Anne Hathaway sul red carpet con look gioiello: abito e stivali sono tempestati di perle e cristalli Anne Hathaway ha presentato il suo nuovo film a New York, Armageddon Time. Per la prima che si è tenuta ieri sera ha puntato su un look gioiello con abito e stivali coordinati e tempestati di perle e cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è stata una giornata speciale per Anne Hathaway: ha partecipato alla prima newyorkese del suo nuovo film, Armageddon Time. L'evento si è tenuto ad Alice Tully Hall a Lincoln Center in occasione della 60esima edizione del New York Film Festival ed è stato letteralmente invaso dalle star, che hanno approfittato del red carpet per sfidarsi a colpi di stile. La più appariscente ed elegante è stata però proprio la protagonista della pellicola, che ha brillato in un look gioiello che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Tra perle, cristalli e glitter ha dato prova del fatto che gli outfit sparkling sono assolutamente perfetti per l'autunno.

Il look scintillante di Anne Hathaway

Ieri sera a New York si è tenuta la prima del film Armageddon Time e ad attirare tutte le attenzioni del pubblico sul red carper è stata la protagonista Anne Hathaway. L'avevamo lasciata seduta al fianco di Anna Wintour in versione "Il Diavolo Veste Prada" alle sfilate della NY Fashion Week, oggi la ritroviamo ancora una volta più glamour che mai a un evento mondano. Per l'occasione si è affidata all'eleganza della Maison Valentino, che ha realizzato per lei un meraviglioso abito gioiello. Si tratta di una creazione Haute Couture della collezione Fall/Winter 2022-23, è un modello a tunica fasciante, col girocollo, le maniche lunghe e la gonna al ginocchio. La sua particolarità? È tempestato di perle, cristalli e glitter sui toni dell'argento.

Anne Hathaway in Valentino Haute Couture

Anne Hathaway con i capelli cotonati

L'attrice ha completato l'outfit gioiello con un paio di stivali coordinati, sempre di Valentino Haute Couture e sempre ricoperti di pietre preziose e scintillanti. Ha poi completato il tutto con dei preziosi in oro bianco e diamanti, dagli anelli a spirale agli orecchini pendenti, anche se la vera chicca è la manicure: Anne ha infatti abbinato la nail art all'abito, puntando tutto su uno smalto argentato glitterato. Capelli sciolti e lisci leggermente cotonati, trucco semplice ma più marcato sugli occhi, sorriso stampato sulle labbra: la Hathaway sembra essere uscita da una fiaba. In quante sognano di aggiungere un tocco sparkling all'autunno con un look tanto brillante.

Leggi anche Anne Hathaway angelica e romantica: debutta a Cannes in bianco con fiocco sulla schiena