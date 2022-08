Arisa torna sul palco con la tutina incrociata: cut-out sulla pancia e schiena nuda L’estate 2022 di Arisa è ricca di impegni: dopo aver posato nuda e senza filtri sui social, è tornata sul palco e lo ha fatto con un outfit iper sensuale. Si è trasformata in una pantera con una tuta cut-out completamente scollata sulla schiena.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è più scatenata che mai in quest'estate 2022 e, complice il lancio della hit Tu mí perdícíon, sta girando l'Italia con le sue performance. Ha calcato il palco del Tim Summer Hits in rosso, è stata a Procida (dove ha posato in bikini) e ora continua il tour nel sud del nostro paese, il tutto lasciando sempre libero sfogo al lato più sensuale e provocatorio del suo carattere. L'avevamo lasciata qualche giorno fa completamente nuda e senza filtri sui social, oggi la ritroviamo alle prese con un nuovo live a Villapiana ma la cosa particolare è che con un look total black si è trasformata in una pantera: ecco cosa ha indossato la cantante per il ritorno al tour estivo.

Arisa con la tutina seconda pelle

Sarà perché le sofferenze d'amore l'hanno fatta penare o perché semplicemente voleva rivoluzionare la sua immagine, ma a cosa certa è che Arisa è cambiata in modo drastico da qualche mese a questa parte. È dimagrita in modo evidente e ora non ha più paura di osare tra foto nuda e abiti iper sensuali. Sul palco di Villapiana, ad esempio, ha osato con una tutina seconda pelle in total black, un modello lucido con lo scollo incrociato, i pantaloni aderenti e un taglio cut-out sulla pancia. La sua particolarità? La schiena veniva lasciata completamente nuda con una maxi scollatura che rivelava l'assenza del reggiseno.

Arisa con la tutina cut–out

La provocazione di Arisa

Per completare il tutto Arisa ha aggiunto un tocco casual con un cappellino con la visiera, anche se nel corso della performance lo ha tolto, lasciando il pixie cut "libero". Ha poi accompagnato l"album postato sui social a una didascalia divertente e provocatoria. Le sue parole sono state: "A me basta cantare con Voi. Spero di morire sul palco con tutti i denti d’oro e i capezzoli ancora turgidi. Quando accadrà sarò una signorina molto molto saggia ; fino ad allora voglio guardavi negli occhi ad uno ad uno, come in queste sere, e dimenticare i testi delle canzoni persa nei labiali delle prime file che inventano, e invento pure io". Insomma, Arisa potrà pure essere cambiata dal punto di vista estetico ma non ha perso l'ironia che da sempre la contraddistingue.