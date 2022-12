Arisa in versione pin-up: osa con la lingerie di pizzo e le maxi zeppe Arisa celebra la forza e la potenza dell’amore con delle seducenti foto in cui posa in lingerie. Tra pizzo e trasparenze, esprime tutta la sua femminilità.

A cura di Giusy Dente

Ph. Vittorio Schiavo, Instagram @dearvittorio

Confrontando le foto di Arisa del presente e del passato, è innegabile una vera e propria trasformazione. La cantante è cresciuta come donna e come artista, è maturata, ha acquisito nel tempo nuove consapevolezze su se stessa, che l'hanno resa la persona che è oggi. Il cambiamento è avvenuto soprattutto negli ultimi anni e non riguarda solo l'aspetto estetico o meglio, quello che è visibile con gli occhi è la trasposizione di un cambiamento interiore, ne è il riflesso. La 40enne oggi è più sicura di sé, è più in pace con lo specchio e accetta il proprio corpo. Non è sempre stato così: a lungo è stata schiava delle aspettative altrui, degli stereotipi, delle proprie paure. Oggi se ne è liberata e ha abbracciato la sua vera essenza, quella di una donna libera e audace, che non teme il giudizio e che ama anche mostrarsi in chiave più sexy, senza che questo tolga nulla al suo valore di artista. Ecco perché i suoi look si sono fatti più provocanti ultimamente, di pari passo con la costante ricerca delle versione migliore di sé.

Arisa comunica anche col corpo

Arisa ha stabilito col proprio corpo un rapporto di grande amore e rispetto, che include anche l'accettazione delle cosiddette imperfezioni, dei cosiddetti difetti. Per molte donne è un esempio di body positivity: si mostra per ciò che è e si sente bella esattamente così, senza il bisogno di somigliare a qualcuno, o assecondare le aspettative altrui né adeguarsi a stereotipi di perfezione. Il suo nuovo modo di vivere la vita e il rapporto con se stessa si è riversato nella musica, nel look: il suo guardaroba si è fatto più audace e anche le sue foto, proprio perché non teme giudizi e ciò che fa è un modo per celebrare la propria unicità e rincorrere la propria felicità.

Ph. Vittorio Schiavo, Instagram @dearvittorio

Le nuove foto in lingerie

Vasame è il brano scritto da Enzo Gragnaniello che Arisa ha interpretato nella colonna sonora del film di Ferzan Özpetek Napoli velata. "Vulesse addiventà n'albero ‘e rose pe te fa sentì l'addor e chist ammore" esordisce la canzone. La cantante ha ripreso proprio questi versi nel suo ultimo post condiviso su Instagram, allegando delle foto sensuali in cui indossa solo della lingerie. Sono scatti in bianco e nero realizzati da Vittorio Schiavo. Arisa indossa look di Salvatore Vignola, mentre la make-up artist Manuela Renée Balducci si è occupata di trucco e acconciatura.

Ph. Vittorio Schiavo, Instagram @dearvittorio

Di Salvatore Vignola erano i look delle foto in intimo scattate sullo sfondo di via Pozzillo a Potenza, città d'origine dei suoi genitori. E proprio Salvatore Vignola ha firmato anche l'abito blu da sirena sfoggiato nel video di Tu mi perdiciòn. Nelle nuove immagini indossa un reggicalze di pizzo abbinato a una giacca doppiopetto crop, da cui si intravede una camicia bianca e una cravatta, con guanti di pizzo chiari coordinati. Nelle altre foto indossa un body con maxi scollatura, dei collant di pizzo, una vestaglia nera trasparente con dettagli di pelliccia. Spiccano le calzature ai piedi della cantante: décolleté nere con tacchi a spillo e maxi zeppe bianche. Fan e follower hanno gradito il regalo natalizio, la nuova ode di Arisa all'amore, alla passione e alla femminilità.